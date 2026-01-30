Политическата сцена в България навлиза в нова, динамична фаза с появата на новия политически проект на доскорошния държавен глава Румен Радев. Социологът Кольо Колев анализира актуалната ситуация пред „Стандарт“, очертавайки перспективите пред 52-то Народно събрание и ролята на Илияна Йотова, която от седмица изпълнява функциите на президент на България.

Според Колев доскорошното обезверяване на избирателите отстъпва място на интерес към разместването на пластовете. Появата на нова фигура дава надежда за „политическо презареждане“, но дали тази надежда ще се оправдае, остава отворен въпрос, коментира социологът.

Говорейки за Илияна Йотова, която пое президентския пост, Колев я определя като сериозен политик, около когото липсват скандали или гафове. Той подчертава, че нейните първи действия демонстрират стриктно спазване на конституционната процедура, въпреки известното ѝ негативно отношение към т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер.

Социологът отбелязва, че съмненията относно списъка с потенциални служебни премиери вече се споделят дори от неговите създатели.

По отношение на служебния кабинет, очакванията са Йотова да назначи правителство, въпреки теоретичната възможност кабинетът в оставка на Росен Желязков да продължи работа. Напрежението около назначаването на служебна власт социологът обяснява с „очакваният барабанен огън върху Радев“ и ревността на партиите, застрашени от новия му проект.

Атаките срещу бившия президент идват от всички посоки. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов говори за идеологически различия и „мек преход“, което според Колев е чисто предизборен ход за разграничаване на електоралните полета. „Възраждане“ се притесняват, че той може да отвлече част от електората им и съвсем естествено втвърдяват позиции“, смята анализаторът.

От друга страна, ПП-ДБ вероятно ще го атакуват като „таен путинист“. Според Колев обаче, именно умерената позиция на Радев – далеч от „ястребите“ в ЕС, но със суверинистки възгледи – допада на голяма част от избирателите.

Прогнозите сочат, че новият проект може да привлече и значителна част от електората на БСП. Колев изтъква, че вижданията на социалистите се защитават по-автентично от Радев, отколкото от настоящото ръководство на партията, визирайки участието на левицата в управлението и действията на председателя на парламента Наталия Киселова спрямо референдума за еврото.

За предстоящия конгрес на БСП на 6 и 7 февруари и призивите на Крум Зарков за промяна, социологът е скептичен, че партията ще избегне „тежко поражение“ на изборите.

Относно промените в Изборния кодекс непосредствено преди вота, Колев се позовава на Венецианската комисия, според която „текстовете в този важен нормативен акт не трябва да се пипат непосредствено преди избори“. Единственото допустимо според него е засилване на контрола при преброяването.

За следващия парламент социологът прогнозира влизането на 5 или 6 формации, като не изключва МЕЧ заради харизматичността на лидера им. „Предполагам, че партията на г-н Радев ще бъде първа политическа сила. Дори може да е много близо до парламентарно мнозинство“, заявява Колев.

Той допуска, че дори при недостиг на гласове, може да се намери формула за управление чрез компромиси от части на ПП-ДБ или „Възраждане“.