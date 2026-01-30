НА ЖИВО
          Красимир Манов: Трябва да се национализира рафинерията на „Лукойл“ в Бургас

          30 януари 2026 | 19:16
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Имаме уникалната възможност да си купим българските активи на „Лукойл“. Това, заедно с връщането на златото ни, са точка едно и точка две в програмата на МЕЧ.“

          Това каза народният представител от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според депутата правителството ни трябва да национализира рафинерията на „Лукойл“, намираща се в Бургас, заедно с прилежащата инфраструктура.

          „Ние правихме и предложение за инвестиционен разход, който да се извърши от министерски съвет“, посочи още гостът.

          Манов разказа в студиото, че само един месец след налагането на мораториум за износ на няколко вида горива от рафинерията в Бургас, особеният управител Румен Спецов е започнал да пише писма, че таза забрана трябва да падне, защото приходите рязко са спаднали.

