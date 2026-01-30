Красимир Манов: Трябва да се национализира рафинерията на „Лукойл“ в Бургас

Това каза народният представител от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според депутата правителството ни трябва да национализира рафинерията на „Лукойл“, намираща се в Бургас, заедно с прилежащата инфраструктура.
Манов разказа в студиото, че само един месец след налагането на мораториум за износ на няколко вида горива от рафинерията в Бургас, особеният управител Румен Спецов е започнал да пише писма, че таза забрана трябва да падне, защото приходите рязко са спаднали.
