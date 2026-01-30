Депутатът от 51-ото Народно събрание и представител на партия МЕЧ Красимир Манов отправи остри критики към приетите промени в Изборния кодекс, касаещи гласуването зад граница. В студиото на Николай Колев той определи действията на вносителите от „Възраждане“ като „необяснимо, макар че за нас е обяснимо поведение“, визирайки скрити договорки с други политически сили.

Според народния представител, под претекст за ограничаване на изборния туризъм от Турция, новите текстове нанасят тежък удар върху конституционните права на българската диаспора в страни извън Европейския съюз. Манов подчерта, че ограничението до 20 избирателни секции в Турция е само параван за по-мащабна цел.

Математиката на изборния блокаж

Красимир Манов изнесе конкретни данни за електоралните щети, които промените ще нанесат. Според неговите изчисления, спирането на гласовете от Турция е несъразмерно малко спрямо загубата на гласове от Западна Европа и САЩ.

„Под претекста, че ще спрем на Пеевски 13 000 гласа от Турция и още 37 000 гласа на Алианса за права и свободи, се спират над 170 000 гласа на българите в така наречения останал свят“, заяви категорично Манов. Той допълни, че това засяга сънародниците ни в над 170 държави, включително във Великобритания, САЩ, Канада и Израел.

Депутатът изрази мнение, че ГЕРБ и „Новото начало“ са си направили точна сметка, че нямат силна подкрепа в чужбина, и чрез тези промени целят да ограничат вота за останалите формации като МЕЧ и ПП-ДБ. „Това е цялата игра и тука Костадинов си вкарал много сериозен автогол с това предложение“, коментира Манов.

Съмнения за политическа търговия с имоти

В ефира бяха изнесени и скандални твърдения за връзка между гласуването на Изборния кодекс и решения на изпълнителната власт. Красимир Манов посочи, че непосредствено преди гласуването Министерският съвет е предоставил държавен имот на партията вносител.

„Оказа се, че Министерският съвет с едно свое решение е дал 49 квадратни метра, забележете, на Възраждане“, разкри депутатът, уточнявайки, че става въпрос за бивши офиси на „Атака“, предоставени за нуждите на централното ръководство. Според него тази сделка е „грозна“ и е доказателство за изпълнение на поръчки.

„Това е абсолютно падение, това е абсолютен позор“, заяви емоционално Манов по повод информацията за предоставения имот.

Завръщане на хартиената бюлетина и риск от невалидни гласове

Освен секциите в чужбина, депутатът коментира и технологията на гласуване, изразявайки опасения за манипулации чрез връщането на хартиения вот и проблемите с машините. Той припомни ситуацията от местните избори преди три години, когато масовият хартиен вот доведе до огромен брой невалидни бюлетини.

„Тогава имаше над 500 000 невалидни бюлетини. Тоест всички бюлетини, които не са за тогава ДПС и за ГЕРБ и са гласували за други политически партии, отишло в коша“, припомни Манов. Той определи действията на опонентите си като „схеми, шантажиране и хвърляне на прах в очите на хората“ и бе категоричен, че партията му няма да допусне подобни манипулации в бъдеще.