Край на срещите: Йотова приема ръководството на Сметната палата

Държавният глава Илияна Йотова ще проведе днес поредица от срещи в сградата на президентската институция на „Дондуков“ 2 с ръководството на Сметна палата в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

В 11:00 часа президентът ще разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев, в 12:00 часа – със заместник-председателя Маргарита Николова, а в 13:00 часа – със Силвия Къдрева. И трите срещи ще бъдат закрити за медии.

Консултациите до момента

В четвъртък Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и със заместник-омбудсмана Мария Филипова. След срещата Филипова заяви публично, че е готова да приеме поста на служебен министър-председател, ако президентът я избере. Делчева, от своя страна, бе категорична, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда държавният глава проведе разговори с управителя и подуправителите на Българска народна банка. След срещата подуправителят Андрей Гюров обяви, че е готов да стане служебен премиер, докато гуверньорът Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков отказаха.

Още във вторник Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа да поеме поста на служебен министър-председател.

Какво предвижда Конституцията

Съгласно чл. 99, ал. 5 от Конституцията, след като не е постигнато съгласие за съставяне на редовно правителство, президентът – след консултации с парламентарните групи и по предложение на избрания служебен премиер – назначава служебно правителство и насрочва предсрочни избори в срок до два месеца.

Основният закон ограничава избора на служебен министър-председател до строго определен кръг лица: председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на БНБ, председателя или заместник-председателите на Сметната палата, както и омбудсмана или негов заместник.

Политическият контекст

От 23 януари България има нов президент, след като досегашният вицепрезидент Илияна Йотова встъпи в длъжност за остатъка от мандата. Това се случи след решение на Конституционния съд за предсрочно прекратяване на правомощията на президента Румен Радев, който на 19 януари обяви в обръщение към нацията, че подава оставка.

Преди това Радев проведе консултации с парламентарните сили, след като кабинетът с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари той обяви, че страната отива на избори, след като и трите проучвателни мандата – на ГЕРБ–СДС, ПП–ДБ и Алианс за права и свободи – бяха върнати неизпълнени.

След приключването на всички срещи с допустимите по Конституция кандидати президентът Илияна Йотова предстои да обяви своя избор за служебен министър-председател.