      петък, 30.01.26
          Спорт

          Лацио с драматична победа над Дженоа

          Римските "орли" са осми в класирането на италианския шампионат с 32 точки, докато Дженоа е 16-и с 23 точки в актива

          30 януари 2026 | 23:53 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лацио бе напът да изпусне два гола аванс срещу, но в крайна сметка победи с 3:2 „грифоните“ на „Олимпико“ в двубой от 23-ия кръг на Серия А. 

          Римските „орли“ са осми в класирането на италианския шампионат с 32 точки, докато Дженоа е 16-и с 23 точки в актива. 

          В началото на втората част съдията Лука Дзуферли получи сигнал да провери претенциите за дузпа на Лацио за игра с ръка. След като прегледа лично ситуацията, отсъди наказателен удар за римските „орли“. Зад топката застана Педро, който прати топката в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Джъстин Бейлоу в 56-ата минута. 

          Само шест минути по-късно Лацио вече водеше с 2:0. Кенет Тейлър получи хубав пас от Густав Исаксен и го превърна в гол, вкарвайи топката в десния ъгъл, на Бейлоу нямаше какво да направи, за да предотврати попадението. 

          След нов преглед с ВАР Дзуферли отсъди втора дузпа в двубоя, този път за Дженоа. Иван Проведел стигна до топката, но не успя да парира изстрела на Руслан Малиновский от бялата точка в 67-ата минута. 

          Гостите изравниха четвърт час преди края на мача, след като Витиня стигна до отбита топка в наказателното поле и я изстреля във вратата на Проведел – 2:2. 

          Лацио стигна до победата в осмата минута на добавеното време, когато точен от дузпа бе Данило Каталди. 

