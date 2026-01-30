НА ЖИВО
          - Реклама -
          Леон Горетцка отказа на Атлетико

          Въпреки информациите, че 30-годишният играч е дал съгласието си за преминаване в Атлетико Мадрид, той е решил да завърши сезона в Мюнхен

          30 януари 2026 | 12:00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Халфът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка няма да напусне клуба през зимния трансферен прозорец. Въпреки информациите, че 30-годишният играч е дал съгласието си за преминаване в Атлетико Мадрид, той е решил да завърши сезона в Мюнхен. Според журналиста Флориан Плетенберг, е почти сигурно, че Горетцка ще отклони предложението на мадридчани и ще остане в Байерн до края на кампанията, освен ако не се случи нещо извънредно.

          В четвъртък са се провели нови преговори между страните. Атлетико е настоявал да привлече футболиста незабавно, а Байерн е бил готов да даде зелена светлина. Въпреки това, Горетцка си е поставил за цел да завърши успешно сезона в Мюнхен и едва след това да отвори нова глава в кариерата си. Договорът на германския национал с баварците изтича през лятото, когато той ще стане свободен агент. Очаква се Атлетико да запази интереса си, като в надпреварата за подписа му се очаква да се включат още Милан и други клубове.

