      петък, 30.01.26
          Николай Денков пред „Евроком": Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)
          Левски: Очаква се в края на годината да нямаме повече публични задължения

          Към днешна дата клубът има да погасява малко над 1.8 млн. лева на НАП и малко над 680 000 лева на Столична община

          30 януари 2026 | 16:38 241
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Левски информира своите фенове за поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавата и общината.

          Клубът дължи към днешна дата още малко над 1.8 млн. лв на НАП и малко над 680 000 лв на Столична община.

          „Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на 2026 година.“, написаха от клуба.

          Ето какво гласи съобщението на Левски:

          „ПФК „Левски“ информира своите привърженици, акционери и партньори, че вчера клубът извърши поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавните и общинските институции свързани с натрупаните в предходни години лихви – 112 484,22 евро (220 000 лева) към Националната агенция за приходите (НАП) и 30 166.22 евро (59 000 лева) към Столична община.

          Към днешна дата оставащите задължения по разсрочванията са:

          НАП – 1 806 505,90 лева (923 651,80 евро)

          Столична община – 681 299,07 лева (348 342,68 евро)

          Плащанията са част от последователната политика на клуба за финансова дисциплина и устойчивост, като ПФК „Левски“ ще продължи да обслужва регулярно поетите ангажименти. Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на 2026 година.

          Клубът благодари на всички привърженици, акционери, партньори и спонсори за доверието и подкрепата, която оказват ежедневно“.

