Левски сравни Хуан Переа с Гара Дембеле и Георги Иванов

Официалният профил на Левски във „Фейсбук“ пусна снимки, с които потвърждава, че новият нападател на Хуан Переа ще играе с №9 на екипа.

В публикацията в социалните мрежи „сините“ припомниха, че Георги Иванов-Гонзо и Гара Дембеле, които пристигат на „Герена“ от „Лаута“, също са носили деветката.

„Деветките, които идват от Локо (Пловдив), винаги оставят диря в историята на клуба. Време е за поредния епизод – номер 9 от „Лаута“, пишат от Левски.