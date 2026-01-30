НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски сравни Хуан Переа с Гара Дембеле и Георги Иванов

          „Сините“ припомниха за Георги Иванов-Гонзо и Гара Дембеле

          30 януари 2026 | 13:03 200
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Официалният профил на Левски във „Фейсбук“ пусна снимки, с които потвърждава, че новият нападател на Хуан Переа ще играе с №9 на екипа.

          - Реклама -

          В публикацията в социалните мрежи „сините“ припомниха, че Георги Иванов-Гонзо и Гара Дембеле, които пристигат на „Герена“ от „Лаута“, също са носили деветката.

          „Деветките, които идват от Локо (Пловдив), винаги оставят диря в историята на клуба. Време е за поредния епизод – номер 9 от „Лаута“, пишат от Левски.

          Официалният профил на Левски във „Фейсбук“ пусна снимки, с които потвърждава, че новият нападател на Хуан Переа ще играе с №9 на екипа.

          - Реклама -

          В публикацията в социалните мрежи „сините“ припомниха, че Георги Иванов-Гонзо и Гара Дембеле, които пристигат на „Герена“ от „Лаута“, също са носили деветката.

          „Деветките, които идват от Локо (Пловдив), винаги оставят диря в историята на клуба. Време е за поредния епизод – номер 9 от „Лаута“, пишат от Левски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Георги Иванов: Имиджът на българските съдии става по-чист

          Николай Минчев -
          Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите...
          Спорт

          Леон Горетцка отказа на Атлетико

          Станимир Бакалов -
          Халфът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка няма да напусне клуба през зимния трансферен прозорец. Въпреки информациите, че 30-годишният играч е дал съгласието си за...
          Спорт

          Хуан Переа взе легендарен номер

          Станимир Бакалов -
          Левски публикува на официалния си профил във „Фейсбук“ фотографии от първия ден на Хуан Переа на „Герена“. Една от снимките разкрива с кой номер...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions