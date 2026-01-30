НА ЖИВО
          Война

          Lockheed Martin увеличава в пъти производството на системи за ПРО THAAD

          30 януари 2026 | 10:27
          THAAD
          THAAD
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Американската отбранителна компания Lockheed Martin ще учетвори производството на системата за противоракетна отбрана Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Планът е да се произвеждат приблизително 400 прехващача годишно, пише The Wall Street Journal. Твърди се, че компанията увеличава производството на тези системи в отговор на искания от служители на Пентагона, които се готвят за конфликти на множество фронтове.

          Изпълнителят на отбранителния проект е постигнал споразумение с Министерството на войната на САЩ за увеличаване на производството на системи THAAD през следващите седем години. Преди това компанията обяви значително увеличение на производството на ракети Patriot. В отговор Lockheed Martin обяви, че ще започне строителството на нов завод в Камдън, Арканзас.

          В момента Lockheed Martin произвежда приблизително 96 системи за противоракетна отбрана THAAD годишно.

          Изданието по-рано съобщи, че през по-голямата част от миналата година служители на Пентагона са призовавали производителите на оръжие рязко да увеличат производството на ракети, за да се подготвят по-добре за потенциален конфликт с Китай.

