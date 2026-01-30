Луд мач: След контузия, обрати и скандал Карлос Алкарас е на финал в Австралия

Карлос Алкарас записа една от най-големите си победи в кариерата, след като беше напът да пропилее два сета аванс в първия си полуфинал на Australian Open. В крайна сметка след 5 часа и 25 минути игра – той стигна и до първия си сблъсък за трофея в Мелбърн! Крайният резултат в полза на испанеца е 6:4, 7:6(5), 6(3):7, 6 (4):7, 7:5.

В последните две години Карлито отпадаше на четвъртфиналите. През 2024 г. именно Зверев мина през Алкарас, а след това и Джокович се справи с него на същата фаза.

Това се превърна в трети пропилян полуфинал за Зверев в Мелбърн, след като не успя да се класира и на финала през 2020 и 2024 г.

Двубоят започна отлично за испанеца, който спечели първите да сета. В края на третия сет обаче настъпи критичен момент, в който той започна да изпитва видими болки и физически дискомфорт, стигайки се до лекарска намеса. Тогава Александър Зверев имаше сериозни претенции за времето, през което се оказва помощ на опонента му.

Германецът изрази бурно недоволството си към главния съдия на мача – сръбкинята Марияна Вельович. Той я нападна вербално, че не е стартирала хронометъра за измерване на позволеното прекъсване. Зверев също така показа своите съмнения относно състоянието на съперника си, което е голяма липса на уважение. „Защо не пусна часовника? Това са крампи, защо времето не тече?“ – крещеше Саша на арбитъра. Тя от своя страна се опита да обоснове действието си с думите: „Не мога да знам дали са крампи или контузия.“

Алкарас подчерта силата на вярата след мача, когато призна в интервюто си, че е вярвал в успеха през цялото време. Последният пети сет започна кошмарно за испанеца, допуснал пробив от Зверев.

В гейм №4 Карлито пропусна да пробие противника си на два пъти. В следващия сервисгейм на германеца Алкарас пропиля нов брейкбол.

Осмият гейм в сета отново отиде на сметката на 28-годишния тенисист, макар Алкарас да имаше нови две възможности за пробив.

При последната си възможност Алкарас най-сетне проби опонента си, за да възобнови равенството. Зверев сервираше, за да изпрати сета в тайбрек, но световният №1 първи стигна до мачбол. Испанецът сложи точка на спора с впечатляващ удар и заслужено се поздрави с изстрадания успех.

Следващата цел пред Алкарас изглежда възможността да се превърне в най-младия тенисист, спечелил турнирите от Големия шлем. Във финала той ще се изправи срещу победителя от битката между Новак Джокович и Яник Синер. Началото на втория полуфинал беше отложено с над час заради над 5-часовата победа на испанеца