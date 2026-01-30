НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Луд мач: След контузия, обрати и скандал Карлос Алкарас е на финал в Австралия

          В спора за трофея испанецът ще играе срещу победителя от двойката Яник Синер - Новак Джокович

          30 януари 2026 | 11:33 30
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Карлос Алкарас записа една от най-големите си победи в кариерата, след като беше напът да пропилее два сета аванс в първия си полуфинал на Australian Open. В крайна сметка след 5 часа и  25 минути  игра – той стигна и до първия си сблъсък за трофея в Мелбърн! Крайният резултат в полза на испанеца е 6:4, 7:6(5), 6(3):7, 6 (4):7, 7:5. 

          - Реклама -

          В последните две години Карлито отпадаше на четвъртфиналите. През 2024 г. именно Зверев мина през Алкарас, а след това и Джокович се справи с него на същата фаза. 

          Това се превърна в трети пропилян полуфинал за Зверев в Мелбърн, след като не успя да се класира и на финала през 2020 и 2024 г.

          Двубоят започна отлично за испанеца, който спечели първите да сета. В края на третия сет обаче настъпи критичен момент, в който той започна да изпитва видими болки и физически дискомфорт, стигайки се до лекарска намеса. Тогава Александър Зверев имаше сериозни претенции за времето, през което се оказва помощ на опонента му.

          Германецът изрази бурно недоволството си към главния съдия на мача – сръбкинята Марияна Вельович. Той я нападна вербално, че не е стартирала хронометъра за измерване на позволеното прекъсване. Зверев също така показа своите съмнения относно състоянието на съперника си, което е голяма липса на уважение. „Защо не пусна часовника? Това са крампи, защо времето не тече?“ – крещеше Саша на арбитъра. Тя от своя страна се опита да обоснове действието си с думите: „Не мога да знам дали са крампи или контузия.“

          Алкарас подчерта силата на вярата след мача, когато призна в интервюто си, че е вярвал в успеха през цялото време. Последният пети сет започна кошмарно за испанеца, допуснал пробив от Зверев. 

          В гейм №4 Карлито пропусна да пробие противника си на два пъти. В следващия сервисгейм на германеца Алкарас пропиля нов брейкбол. 

          Осмият гейм в сета отново отиде на сметката на 28-годишния тенисист, макар Алкарас да имаше нови две възможности за пробив. 

          При последната си възможност Алкарас най-сетне проби опонента си, за да възобнови равенството. Зверев сервираше, за да изпрати сета в тайбрек, но световният №1 първи стигна до мачбол. Испанецът сложи точка на спора с впечатляващ удар и заслужено се поздрави с изстрадания успех.

          Следващата цел пред Алкарас изглежда възможността да се превърне в най-младия тенисист, спечелил турнирите от Големия шлем. Във финала той ще се изправи срещу победителя от битката между Новак Джокович и Яник Синер. Началото на втория полуфинал беше отложено с над час заради над 5-часовата победа на испанеца

          Карлос Алкарас записа една от най-големите си победи в кариерата, след като беше напът да пропилее два сета аванс в първия си полуфинал на Australian Open. В крайна сметка след 5 часа и  25 минути  игра – той стигна и до първия си сблъсък за трофея в Мелбърн! Крайният резултат в полза на испанеца е 6:4, 7:6(5), 6(3):7, 6 (4):7, 7:5. 

          - Реклама -

          В последните две години Карлито отпадаше на четвъртфиналите. През 2024 г. именно Зверев мина през Алкарас, а след това и Джокович се справи с него на същата фаза. 

          Това се превърна в трети пропилян полуфинал за Зверев в Мелбърн, след като не успя да се класира и на финала през 2020 и 2024 г.

          Двубоят започна отлично за испанеца, който спечели първите да сета. В края на третия сет обаче настъпи критичен момент, в който той започна да изпитва видими болки и физически дискомфорт, стигайки се до лекарска намеса. Тогава Александър Зверев имаше сериозни претенции за времето, през което се оказва помощ на опонента му.

          Германецът изрази бурно недоволството си към главния съдия на мача – сръбкинята Марияна Вельович. Той я нападна вербално, че не е стартирала хронометъра за измерване на позволеното прекъсване. Зверев също така показа своите съмнения относно състоянието на съперника си, което е голяма липса на уважение. „Защо не пусна часовника? Това са крампи, защо времето не тече?“ – крещеше Саша на арбитъра. Тя от своя страна се опита да обоснове действието си с думите: „Не мога да знам дали са крампи или контузия.“

          Алкарас подчерта силата на вярата след мача, когато призна в интервюто си, че е вярвал в успеха през цялото време. Последният пети сет започна кошмарно за испанеца, допуснал пробив от Зверев. 

          В гейм №4 Карлито пропусна да пробие противника си на два пъти. В следващия сервисгейм на германеца Алкарас пропиля нов брейкбол. 

          Осмият гейм в сета отново отиде на сметката на 28-годишния тенисист, макар Алкарас да имаше нови две възможности за пробив. 

          При последната си възможност Алкарас най-сетне проби опонента си, за да възобнови равенството. Зверев сервираше, за да изпрати сета в тайбрек, но световният №1 първи стигна до мачбол. Испанецът сложи точка на спора с впечатляващ удар и заслужено се поздрави с изстрадания успех.

          Следващата цел пред Алкарас изглежда възможността да се превърне в най-младия тенисист, спечелил турнирите от Големия шлем. Във финала той ще се изправи срещу победителя от битката между Новак Джокович и Яник Синер. Началото на втория полуфинал беше отложено с над час заради над 5-часовата победа на испанеца

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)

          Катя Илиева -
          Никой не защити позицията си "за" или "против"
          Футбол

          ЦСКА прати крило под наем

          Николай Минчев -
          Фланговият футболист на ЦСКА Кевин Додай ще играе като преотстъпен в елитния албански тим Влазня до края на настоящия сезон (25/26). "Пожелаваме успех на Додай...
          Война

          Зеленски: Украйна не получи ракети за Patriot от САЩ, защото Европа не ги плати

          Иван Христов -
          Украйна не е получила поредна партида ракети Patriot от САЩ, защото европейските страни не са платили за тях по програмата PURL. Това заяви украинският...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions