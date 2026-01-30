НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Лудогорец получи пореден шанс да преодолее Ференцварош

          Първият мач е на 19 февруари, а реваншът - седмица по-късно

          30 януари 2026 | 15:09 620
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лудогорец ще срещне стар познайник в плейофите на Лига Европа. Съперник на българския шампион е унгарският Ференцварош. Това отреди жребият, изтеглен в Нион, Швейцария.

          Двата отбора вече се изправиха един срещу друг в четвъртия кръг на основната фаза, когато Ференцварош спечели домакинството си с 3:1. Съставите премериха сили и в квалификационните кръгове на Шампионска лига, където играчите на Роби Кийн триумфираха след общ резултат 3:0 – 0:0 в Разград и класика в Унгария.

          Лудогорец стигна до плейофите в ЛЕ, след като завърши на 22-о място в класирането на основната фаза с 10 точки. В последния си двубой вчера „орлите“ надвиха Ница с 1:0 за историческа първа победа над френски тим в Европа.

          Ако преодолее Ференцварош, тимът на Пер-Матиас Хьогмо ще се изправи срещу Порто или Брага в осминафиналната фаза.

          Отборът на бившия футболист на Лудогорец Кирил Десподов – ПАОК, пък ще играе с испанския Селта. Тимът от Виго отстъпи по-рано на Лудогорец в основната фаза с 2:3.

          Всички двойки в плейофите на Лига Европа:

          Лудогорец – Ференцварош (победителят от двете срещи ще играе на осминафиналите срещу Порто или Брага)
          Динамо Загреб – Генк (срещу Фрайбург или Рома)
          Селтик – Щутгарт (срещу Брага или Порто)
          Бран – Болоня (срещу Рома или Фрайбург)
          Панатинайкос – Виктория Пилзен (срещу Мидтиланд или Бетис)
          ПАОК – Селта Виго (срещу Олимпик Лион или Астън Вила)
          Фенербахче – Нотингам Форест (срещу Бетис или Мидтиланд)
          Лил – Цървена звезда (срещу Астън Вила или Олимпик Лион)

          Всички непоставени клубове са домакини в първия двубой. Първите мачове са на 19 февруари, а реваншите – седмица по-късно.

