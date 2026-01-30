Лудогорец получи пореден шанс да преодолее Ференцварош

Лудогорец ще срещне стар познайник в плейофите на Лига Европа. Съперник на българския шампион е унгарският Ференцварош. Това отреди жребият, изтеглен в Нион, Швейцария.

Двата отбора вече се изправиха един срещу друг в четвъртия кръг на основната фаза, когато Ференцварош спечели домакинството си с 3:1. Съставите премериха сили и в квалификационните кръгове на Шампионска лига, където играчите на Роби Кийн триумфираха след общ резултат 3:0 – 0:0 в Разград и класика в Унгария.

Лудогорец стигна до плейофите в ЛЕ, след като завърши на 22-о място в класирането на основната фаза с 10 точки. В последния си двубой вчера „орлите“ надвиха Ница с 1:0 за историческа първа победа над френски тим в Европа.

Ако преодолее Ференцварош, тимът на Пер-Матиас Хьогмо ще се изправи срещу Порто или Брага в осминафиналната фаза.

Отборът на бившия футболист на Лудогорец Кирил Десподов – ПАОК, пък ще играе с испанския Селта. Тимът от Виго отстъпи по-рано на Лудогорец в основната фаза с 2:3.

Всички двойки в плейофите на Лига Европа:

Лудогорец – Ференцварош (победителят от двете срещи ще играе на осминафиналите срещу Порто или Брага)

Динамо Загреб – Генк (срещу Фрайбург или Рома)

Селтик – Щутгарт (срещу Брага или Порто)

Бран – Болоня (срещу Рома или Фрайбург)

Панатинайкос – Виктория Пилзен (срещу Мидтиланд или Бетис)

ПАОК – Селта Виго (срещу Олимпик Лион или Астън Вила)

Фенербахче – Нотингам Форест (срещу Бетис или Мидтиланд)

Лил – Цървена звезда (срещу Астън Вила или Олимпик Лион)

Всички непоставени клубове са домакини в първия двубой. Първите мачове са на 19 февруари, а реваншите – седмица по-късно.