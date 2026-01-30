Лудогорец продължи в Лига Европа

Лудогорец се класира за елиминационната фаза на Лига Европа, след като победи Ница с минималното 1:0 в Разград! Големият герой за „орлите“ от Разград срещу тези от Франция бе обичайният заподозрян Петър Станич.

С този успех отборът на Пер-Матиас Хьогмо завърши на 22-ро място в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Така Лудогорец ще се изправи срещу 11-ия или 12-ия в таблицата, а именно Щутгарт или добре познатия Ференцварош.

Първото опасно положение дойде в деветата минута и бе на сметката на Лудогорец. Кайо Видал получи топка на десния фланг, напредна няколко метра и шутира към близкия ляв ъгъл от границата на наказателното поле, на сантиметри в аут.

В 23-рата минута Брад Манцунга показа завидно самочувствие, стреляйки от далечна дистанция, след като получи много празно пространство, топката летеше към вратата и се насочи под напречната греда, но Хендрик Бонман отрази първия точен шут в мача.

Три минути след това Ница застраши вратата на Лудогорец от корнер. Тиаго Гувея засече центриране с глава и насочи топката към далечния ляв ъгъл, където защитник на разградчани бе отлично позициониран и успя да избие кълбото преди да навести мрежата.

Половин час игра след началото Антон Недялков видя празно пространство в отбраната на Ница и пусна подаване към Сон. Испанецът напредна отдясно към средата на терена, след което пробва мерника си от 20-ина метра, но бе блокиран от играч на гостите.

В 35-ата минута Ерик Маркус тръгна на дрибъл по лявото крило, успя да елиминира защитник на Ница и да си освободи пространсто за удар, какъвто нанесе в близост до границата на наказателното поле, а вратарят Йеван Диуф успя да избие топката, след което я улови.

Две минути след това Ница стигна до най-чистото положение от началото на срещата. Исак Янсон реализира отличен индивидуален пробив отляво, навлезе в наказателното поле и центрира прострелно, а Тиаго Гувея се размина с топката на метри от опразнената врата.

В 38-ата минута Ерик Маркус даде отлично подаване на Кайо Видал в наказателното поле, бразилецът с №11 овладя топката, залъга и нанесе силен удар към близкия долен ляв ъгъл, а вратарят на гостите от Франция се намеси и успя да избие топката встрани.

В 43-ата минута силните последни минути за разградчани дадоха резултат. Кайо Видал чукна топката към Петър Станич, сърбинът остана очи в очи с вратаря и елегантно бутна топката покрай тялото му, пращайки я в мрежата за 1:0!

В последната минута от редовното време на първата част Кайо Видал бе изведен сам срещу вратаря и изглеждаше длъжен да удвои аванса на Лудогорец, но последвалият му удар бе много слаб и право в ръцете на Йеван Диуф.

В първата добавена минута Ница можеше да стигне до изравнително попадение. Тиаго Гувея проби отлично от десния фланг, след което стреля опасно към горния ляв ъгъл, но Диниш Алмейда сложи главата си на пътя на топката и изби в корнер.

Това бе и всичко по-интересно за първата част.

В 53-ата минута Каил Будаш, влязъл от пейката на почивката, проби отдясно и стреля точно, но право в ръцете на Бонман. В ответната атака Ерик Маркус падна в наказателното поле, но съдията не видя достатъчен контакт, за да даде дузпа.

В 61-вата минута Том Луше нанесе удар от въздуха, топката тупна, но прелетя покрай вратата на Лудогорец. В 68-ата минута Кайо Видал овладя подаване по десния фланг и нанесе изстрел към близкия ляв ъгъл от наказателното поле, но в ръцете на вратаря.

В 72-рата минута центрирана топка падна на волето на Педро Нареси, който нанесе много опасен изстрел, Диниш Алмейда опита да засече отблизо, но бе изпреварен от играч на Ница и последва корнер. След изпълнението му Сон нанесе плътен удар, спасен от Диуф.

В 78-ата минута Лудогорец бе много близо до второ попадение, след като Ивайло Чочев пусна хубаво дълго подаване за Кайо Видал на десния фланг, бразилецът центрира към наказателното и именно Чочев засече с глава, но в левия страничен стълб.

В 82-рата минута французите бяха много близо до това да стигнат до изравнително попадение. В наказателното поле на „орлите“ се стигна до сериозен карамбол, след няколко удара топката стигна до Том Луше, той стреля, а Бонман изби в левия стълб.