          Магнитна буря на 31 януари 2026: Прогноза от САЩ и Meteoagent

          Любителите на космическото време и хората, чувствителни към геомагнитните промени, могат да бъдат спокойни през предстоящия почивен ден. Не се очертава магнитна буря в събота, 31 януари 2026 година. Това сочат актуалните данни от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA) на Съединените американски щати.

          Според американските експерти, очакваното ниво на Кр-индекса ще бъде от трета степен. Това се класифицира като ниско ниво на геомагнитна активност, което не предполага сериозни смущения в комуникациите или неразположение при метеочувствителните хора.

          Данните се потвърждават и от независими източници. Специализираната платформа за мониторинг Meteoagent също предвижда спокойна обстановка, като техните изчисления сочат индекс от едва 2.7 за посочения период.

          Геомагнитната активност се измерва стандартно чрез въпросния Кр-индекс. Неговата скала определя степените на интензитет – ниска, средна и висока. Стойностите до четвърта степен попадат в графата на ниските и безопасни нива. Самата четвърта степен се счита за средно ниво на възбуда на магнитното поле, а всяка стойност над нея вече сигнализира за висока активност и потенциална буря.

          Важно е да се отбележи, че прогнозите за слънчеви изригвания и последващи магнитни бури се базират на сложни изчисления от сателитни системи и данни от международни метеорологични лаборатории. Поради динамичната природа на Слънцето, тази информация се актуализира постоянно в реално време.

          Какво всъщност представляват тези явления? Науката обяснява слънчевите изригвания като мощни изблици на енергия, генерирани от нашата звезда. Тази енергия е съставена от заредени частици – основно протони и електрони, които се изстрелват в космоса и пътуват с огромна скорост.

          Когато този поток от частици достигне Земята, той влиза във взаимодействие с планетарното магнитно поле и атмосферата. Резултатът от този сблъсък може да варира от красиви визуални ефекти, като полярните сияния, до технически проблеми – радиозатъмнения, смущения в работата на сателитите и дори повреди в електропреносните мрежи, поясняват експертите от Meteoagent.

