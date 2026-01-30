НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоЕвропаПолитика

          Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          ЮНЕСКО избра Мария Габриел за заместник-генерален директор, като тя ще отговаря за ресора „комуникации и информация“

          30 януари 2026 | 17:58
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          ЮНЕСКО избра Мария Габриел за заместник-генерален директор, като тя ще отговаря за ресора „комуникации и информация“, съобщава „Сега“. Официалното ѝ встъпване в длъжност е насрочено за 1 март 2026 г.

          Правителството в оставка с премиер Росен Желязков изрази категорична подкрепа за кандидатурата ѝ.

          Мария Габриел иска да е зам.-генерален директор на ЮНЕСКО Мария Габриел иска да е зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          Към момента Мария Габриел е начело на Институт „Робер Шуман“. След провала на ротационното управление между ГЕРБ и ПП–ДБ, при което премиерският пост беше разделен между Николай Денков и Мария Габриел, тя се кандидатира за заместник генерален секретар на НАТО. Този пост обаче беше зает от Радмила Шекеринска.

          Впоследствие Габриел се кандидатира и за заместник-председател на Европейска народна партия, но не беше избрана и за тази позиция.

