      петък, 30.01.26
          Министър Гуцанов: Трябва да предприемем стъпки за защита на децата в интернет

          Той даде пример с дебатите и приетото законодателство във Франция и Австралия

          30 януари 2026 | 15:06 190
          „Дано да ни стигне времето, за да предприемем мерки и за защита на децата в интернет. Трябва да се предприемат действия в тази посока.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов.

          Той даде пример с дебатите и приетото законодателство във Франция и Австралия, където се ограничава използването на социални мрежи от деца под определена възраст.

          Министър Гуцанов повдигна темата за защита на децата в социалните мрежи още през септември миналата година. Тогава той присъства на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, където постави въпроса и за създаване на балкански пакт по темата.

          Днес министър Гуцанов участва във  връчването на награди на деца, които се включиха в конкурса на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за рисунка и стихотворение „Детство мое красиво и вълшебно“ – част от кампанията срещу насилието сред децата „Бъди смел, бъди добър“. В церемонията се включиха също заместник-министър Иван Кръстев и председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

          „Радвам се, че отново съм сред вас и благодаря на д-р Иванова, защото Агенцията прави чудеса, като се стреми да предпази децата и едновременно с това да им даде възможност за изява. Радвам се, че работихме толкова близко и постигнахме немалко. Влязохме в стотици училища, направихме кампания срещу вейповете и райския газ”, припомни Гуцанов.

          Той беше категоричен, че ако с работата си институциите успеят да осигурят на децата безгрижно и щастливо детство, ще са постигнали много.

          „Основно право на децата е да бъдат щастливи“, подчерта и зам.-министър Кръстев.

          „Бъдете добри, подавайте ръка, когато някой има нужда”, призова д-р Иванова.  Тя благодари на министър Гуцанов и на неговия екип, че за пореден път подкрепят инициатива на ДАЗД.

