      петък, 30.01.26
          Свят

          Министърът на отбраната на САЩ пропуска ключова среща на НАТО

          30 януари 2026 | 08:25
          Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет няма да присъства на ключова среща на министрите на отбраната на НАТО на 12 февруари, което повдига допълнителни въпроси относно ангажимента на Вашингтон към Алианса. Politico съобщава, позовавайки се на източници в САЩ и Европа, че Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната по отбранителната политика, е планирано да присъства на срещата на мястото на Хегсет. Колби е третият най-високопоставен цивилен служител в Пентагона и близък съюзник на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

          Той е смятан за хардлайнер по отношение на Европа в Пентагона и за твърд поддръжник на изолационистката външна политика на САЩ, която се застъпва за по-малко активна американска роля – особено във военно отношение – по света. Той е отговорен и за разработването на планове за очакваното изтегляне на американските войски от Европа, което многократно е отлагано.

          Колби е отговорен и за разработването на новата отбранителна стратегия на САЩ, публикувана миналата седмица, която понижи рейтинга на Европа и заяви, че Вашингтон вместо това ще „даде приоритет“ на защитата на територията на САЩ и Китай.

          Това не е първият път, когато Хегсет пропуска среща на НАТО. Това обаче е вторият пореден път, когато висш американски служител пропуска среща на високо ниво. Преди това държавният секретар на САЩ Марко Рубио също изпрати заместника си на среща на външните министри на НАТО миналия месец.

          Оана Лунгеску, бивш говорител на НАТО, заяви, че ходът „рискува да изпрати още един сигнал, че САЩ не се вслушват толкова внимателно в опасенията на съюзниците си, колкото би трябвало“.

          Тя обаче смята, че има и добра страна: „Елбридж Колби… е в най-добра позиция да обясни намеренията и последиците [от новата отбранителна стратегия на САЩ] и да изслуша гледните точки на съюзниците“.

