Министерството на енергетиката на Украйна потвърди настъпването на енергийно примирие

30 януари 2026 | 12:26
Министерството на енергетиката на Украйна потвърждава, че в нощта срещу петък за първи път от много време не са регистрирани удари на Русия по енергетиката на страната, предава „Страна“.
За такива не се съобщава и в сводката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за изминалия ден.
Припомняме, че Русия обяви енергийно примирие до 1 февруари след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп.
