      петък, 30.01.26
          Война

          Министерството на енергетиката на Украйна потвърди настъпването на енергийно примирие

          30 януари 2026 | 12:26 270
          Киев Украйна
          Киев Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на енергетиката на Украйна потвърждава, че в нощта срещу петък за първи път от много време не са регистрирани удари на Русия по енергетиката на страната, предава „Страна“.

          За такива не се съобщава и в сводката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за изминалия ден.

          Припомняме, че Русия обяви енергийно примирие до 1 февруари след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп.

