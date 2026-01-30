Министерството на енергетиката на Украйна потвърди настъпването на енергийно примирие

Министерството на енергетиката на Украйна потвърждава, че в нощта срещу петък за първи път от много време не са регистрирани удари на Русия по енергетиката на страната, предава „Страна“.

За такива не се съобщава и в сводката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за изминалия ден.

Припомняме, че Русия обяви енергийно примирие до 1 февруари след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп.