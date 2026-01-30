Митов: Има 4 задържани за спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka

- Реклама -

Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka на територията на България. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

„Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до момента резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат“, разясни той.

Припомняме, че трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас – Замунда, Арена и Зелка, бяха свалени при международна акция, в която са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата.

„Министърът не трябва да се меси на полицаите и трябва да ги остави да работят. Когато се изгради един екип, който да работи спокойно, тогава и резултатите са налице“, така Даниел Митов описа какъв трябва да бъде бъдещият министър на вътрешните работи и негов заместник.

„Решенията за смените в МВР не са рокади – те са запълване на позиции. Заместник-главен секретар нямаше и трябваше да бъде назначен – г-н Явор Серафимов е безспорен и доказан авторитет“, каза Митов.

По повод предстоящите избори Даниел Митов заяви, че МВР не бива да бъде обвинявано за изборния процес. „Ние реагираме само на сигнали – отиваме на място и установяваме фактите. От МВР не зависят изборите и е абсурдно да се твърди обратното“, подчерта той.

Според него пряка намеса на МВР в изборите не е в правомощията на ведомството. Митов допълни, че следващият министър на вътрешните работи трябва да бъде неутрален човек, чиято основна задача да бъде осигуряването на обществения ред и нормалното функциониране на държавата.