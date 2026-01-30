НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          НА ЖИВО! Йотова разговоря с шефа на Светната палата Димитър Главчев. Какво е решението му?

          30 януари 2026 | 11:47 1270
          НА ЖИВО! Йотова разговоря с шефа на Светната палата Димитър Главчев. Какво е решението му?
          НА ЖИВО! Йотова разговоря с шефа на Светната палата Димитър Главчев. Какво е решението му?
          Следете събитието на живо само по ТВ ЕВРОКОМ!
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Държавният глава Илияна Йотова прие на разговор председателя на Сметната палата Димитър Главчев. Целта е да се разбере дали той ще даде съгласие да заеме поста на служебен премиер. Главчев два пъти е оглавявал служебните кабинети – от април до август 2024 и след това от август 2024 до януари 2025 г.

          - Реклама -

          Следващите срещи за днес ще са със зам.-председателите на Сметната палата – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Съгласие до този момент дадоха Андрей Гюров – подуправител на БНБ и Мария Филипова – заместник омбудсман.

          Евроком ще предаде на живо позициите на Главчев, Николова и Къдрева на излизане от сградата на „Дондуков 2“.

          Държавният глава Илияна Йотова прие на разговор председателя на Сметната палата Димитър Главчев. Целта е да се разбере дали той ще даде съгласие да заеме поста на служебен премиер. Главчев два пъти е оглавявал служебните кабинети – от април до август 2024 и след това от август 2024 до януари 2025 г.

          - Реклама -

          Следващите срещи за днес ще са със зам.-председателите на Сметната палата – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Съгласие до този момент дадоха Андрей Гюров – подуправител на БНБ и Мария Филипова – заместник омбудсман.

          Евроком ще предаде на живо позициите на Главчев, Николова и Къдрева на излизане от сградата на „Дондуков 2“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер

          Никола Павлов -
          Финалната фаза от консултациите за избор на служебен министър-председател при президента Илияна Йотова продължи днес с поредица от срещи на „Дондуков“ 2. Заместник-председателят на Сметната...
          Икономика

          Даниел Петров: От страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си

          Росица Николаева -
          „Някога наричахме земеделието си българското аграрно чудо. Но то беше престъпно пропиляно – така от страна износител, България се превърна в страна вносител на...
          България

          Чорбанов хем така, хем иначе: Не трябва да ограничаваме гласуването, но съм против етническия вот

          Екип Евроком -
          Дистанцира се от решението на ИТН
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions