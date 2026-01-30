НА ЖИВО! Йотова разговоря с шефа на Светната палата Димитър Главчев. Какво е решението му?

30 януари 2026 | 11:47
Държавният глава Илияна Йотова прие на разговор председателя на Сметната палата Димитър Главчев. Целта е да се разбере дали той ще даде съгласие да заеме поста на служебен премиер. Главчев два пъти е оглавявал служебните кабинети – от април до август 2024 и след това от август 2024 до януари 2025 г.
Следващите срещи за днес ще са със зам.-председателите на Сметната палата – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Съгласие до този момент дадоха Андрей Гюров – подуправител на БНБ и Мария Филипова – заместник омбудсман.
Евроком ще предаде на живо позициите на Главчев, Николова и Къдрева на излизане от сградата на „Дондуков 2“.
