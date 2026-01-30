НА ЖИВО! НС гледа промени в закона за адвокатурата

Народното събрание започна нормално работа. В началото на пленарното заседание се регистрираха 193 народни представители.

Тема на обсъжданията днес са промените в Закона за адвокатурата. Те са свързани с рекламата на тяхната дейност. Предвидените промени позволяват на защитниците да се рекламират и да използват посредници за контакт с потенциални клиенти.