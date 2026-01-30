НА ЖИВО
          НА ЖИВО! НС гледа промени в закона за адвокатурата

          30 януари 2026 | 09:34
          Народното събрание започна нормално работа. В началото на пленарното заседание се регистрираха 193 народни представители.

          Тема на обсъжданията днес са промените в Закона за адвокатурата. Те са свързани с рекламата на тяхната дейност. Предвидените промени позволяват на защитниците да се рекламират и да използват посредници за контакт с потенциални клиенти.

