Над половината унгарци смятат, че Орбан трябва да се оттегли

Повече от 50% от гражданите на Унгария са на мнение, че премиерът Виктор Орбан е „уморен“ от поста си и е време да се оттегли, показва социологическо проучване на института Publicus, проведено за изданието Nepaszava.

В навечерието на Нова година Орбан беше попитан дали отново ще бъде кандидат за министър-председател от партия „Фидес“. Тогава той заяви, че макар формацията да търси негов наследник, към момента няма по-подходящ кандидат.

Данните от последното изследване обаче сочат различна обществена нагласа – 55% от анкетираните смятат, че Орбан вече не е подходящ да ръководи страната, отбелязва публикацията, цитирана от киевската медия УНИАН.

Интересен детайл е, че това мнение се споделя и от 4% от избирателите на „Фидес“, въпреки че 94% от тях продължават да подкрепят Орбан и не считат оттеглянето му за наложително.

Според проучването мнозинството от проправителствените избиратели биха предпочели външния министър Петер Сиярто да бъде наследник на Орбан, ако се стигне до смяна на лидерството.

Анкетата показва още, че евентуалното оттегляне на Виктор Орбан не би довело до сериозна промяна в политическия баланс. Над 90% от поддръжниците на „Фидес“ заявяват, че биха гласували за партията дори без Орбан като кандидат за премиер.

На въпрос как биха реагирали, ако „Фидес“ издигне друг кандидат за министър-председател, едва 2% от проправителствените избиратели посочват, че се колебаят, а само 1% заявяват, че биха подкрепили друга партия.

Любопитен обрат показват и отговорите на част от опозиционно настроените респонденти – 4% от тях заявяват, че биха гласували за „Фидес“, ако Виктор Орбан бъде заменен.