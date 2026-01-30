НА ЖИВО
          15:52 Николай Денков пред „Евроком": Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл" на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА": Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          Над половината унгарци смятат, че Орбан трябва да се оттегли

          30 януари 2026 | 15:47
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Повече от 50% от гражданите на Унгария са на мнение, че премиерът Виктор Орбан е „уморен“ от поста си и е време да се оттегли, показва социологическо проучване на института Publicus, проведено за изданието Nepaszava.

          В навечерието на Нова година Орбан беше попитан дали отново ще бъде кандидат за министър-председател от партия „Фидес“. Тогава той заяви, че макар формацията да търси негов наследник, към момента няма по-подходящ кандидат.

          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          Данните от последното изследване обаче сочат различна обществена нагласа – 55% от анкетираните смятат, че Орбан вече не е подходящ да ръководи страната, отбелязва публикацията, цитирана от киевската медия УНИАН.

          Интересен детайл е, че това мнение се споделя и от 4% от избирателите на „Фидес“, въпреки че 94% от тях продължават да подкрепят Орбан и не считат оттеглянето му за наложително.

          Според проучването мнозинството от проправителствените избиратели биха предпочели външния министър Петер Сиярто да бъде наследник на Орбан, ако се стигне до смяна на лидерството.

          Анкетата показва още, че евентуалното оттегляне на Виктор Орбан не би довело до сериозна промяна в политическия баланс. Над 90% от поддръжниците на „Фидес“ заявяват, че биха гласували за партията дори без Орбан като кандидат за премиер.

          Сиярто: Държавите от ЕС за първи път открито обявиха, че искат война

          На въпрос как биха реагирали, ако „Фидес“ издигне друг кандидат за министър-председател, едва 2% от проправителствените избиратели посочват, че се колебаят, а само 1% заявяват, че биха подкрепили друга партия.

          Любопитен обрат показват и отговорите на част от опозиционно настроените респонденти – 4% от тях заявяват, че биха гласували за „Фидес“, ако Виктор Орбан бъде заменен.

          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          Сиярто: Държавите от ЕС за първи път открито обявиха, че искат война

          Здраве

          Първи случай на тропическия вирус чикунгуня е регистриран в Румъния

          Владимир Висоцки -
          Тропическият вирус чикунгуня достигна северната ни съседка. Първият случай в Румъния е потвърден при мъж, завърнал се от Африка.
          Икономика

          БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват

          Росица Николаева -
          След поредица от акции в социалните мрежи, призоваващи към изписване на различни послания върху евробанкноти, финансовите институции излязоха с категорична позиция относно валидността на...
          Общество

          Синдикатите в Скопие заплашват с блокада на парламента заради минималната заплата

          Пола Жекова -
          „Протестираме за минимална работна заплата от 600 евро сега, а не през 2028 г. Върнете се от бъдещето, другари, върнете се към реалността“
