Напрежение: Настаняват 400 бежанци, върнати от Западна Европа, в Русенско

Има възможност за изграждане на център за бежанци на територията на бившето военно поделение край Сеново, в което в момента има разрушени сгради и около 600 декара горски фонд. Това съобщи кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед по време на последното заседание на Общинския съвет.

По думите му областният управител Драгомир Драганов още през миналата година е започнал действия за придобиване на имота с цел на това място да бъде изграден един от двата планирани центъра за бежанци в страната. Драганов лично е извършил оглед на терена и е изпратил снимков материал и информация до компетентните институции.

По време на заседанието беше прочетено и писмо от областния управител, в което се посочва, че Държавната агенция за бежанците е предвидила финансиране в размер на около 7,7 млн. евро за изграждането на център от затворен тип с капацитет 400 места. Проектът включва общежитие, столова, перални помещения и други съпътстващи сгради.

За реализирането на проекта е необходимо становище от Общински съвет – Ветово, като д-р Мехмед подчерта, че процесът трябва да се развие, без да се създава напрежение сред местното население. Предвижда се имотът да бъде преобразуван от публична държавна собственост в частна държавна собственост, след което да бъде предоставен за управление на областния управител, а част от терена – на Държавната агенция за бежанците.

Според проекта ще бъдат разкрити около 80 работни места, като половината ще са държавни служители, а за останалите ще има възможност да бъдат наети местни жители за обслужващ персонал. Финансирането ще бъде изцяло с европейски средства по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2021–2027).

„В Южна България вече има такива центрове за бежанци, които обслужват мигранти, влизащи от Турция. Идеята е този център да приема хора, преминали през българо-румънската граница или върнати в България след влизане в Европа. Докато се реши тяхното депортиране, те трябва временно да пребивават на територията на страната“, обясни д-р Мехмед Мехмед.

Кметът на Сеново Инна Георгиева изрази резерви, като подчерта, че ако центърът е действително от затворен тип, не би трябвало да има проблеми, но при неспазване на режима са възможни притеснения сред хората.

В заключение д-р Мехмед посочи, че може да бъде организирана среща на място с областния управител, който да представи детайлно проекта, както и мерките за сигурност и охрана, предвидени за бъдещия център.