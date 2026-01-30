НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Напрежение: Настаняват 400 бежанци, върнати от Западна Европа, в Русенско

          Кметът на Сеново Инна Георгиева изрази резерви, като подчерта, че ако центърът е действително от затворен тип, не би трябвало да има проблеми, но при неспазване на режима са възможни притеснения сред хората

          30 януари 2026 | 10:07 130
          Снимка: euromedmonitor.org
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Има възможност за изграждане на център за бежанци на територията на бившето военно поделение край Сеново, в което в момента има разрушени сгради и около 600 декара горски фонд. Това съобщи кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед по време на последното заседание на Общинския съвет.

          - Реклама -

          По думите му областният управител Драгомир Драганов още през миналата година е започнал действия за придобиване на имота с цел на това място да бъде изграден един от двата планирани центъра за бежанци в страната. Драганов лично е извършил оглед на терена и е изпратил снимков материал и информация до компетентните институции.

          По време на заседанието беше прочетено и писмо от областния управител, в което се посочва, че Държавната агенция за бежанците е предвидила финансиране в размер на около 7,7 млн. евро за изграждането на център от затворен тип с капацитет 400 места. Проектът включва общежитие, столова, перални помещения и други съпътстващи сгради.

          За реализирането на проекта е необходимо становище от Общински съвет – Ветово, като д-р Мехмед подчерта, че процесът трябва да се развие, без да се създава напрежение сред местното население. Предвижда се имотът да бъде преобразуван от публична държавна собственост в частна държавна собственост, след което да бъде предоставен за управление на областния управител, а част от терена – на Държавната агенция за бежанците.

          Студентки бяха изнасилени, след като бяха принудени да живеят в комплекс заедно със 125 бежанци, за да „подпомогнат с интеграцията“ Студентки бяха изнасилени, след като бяха принудени да живеят в комплекс заедно със 125 бежанци, за да „подпомогнат с интеграцията“

          Според проекта ще бъдат разкрити около 80 работни места, като половината ще са държавни служители, а за останалите ще има възможност да бъдат наети местни жители за обслужващ персонал. Финансирането ще бъде изцяло с европейски средства по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2021–2027).

          В Южна България вече има такива центрове за бежанци, които обслужват мигранти, влизащи от Турция. Идеята е този център да приема хора, преминали през българо-румънската граница или върнати в България след влизане в Европа. Докато се реши тяхното депортиране, те трябва временно да пребивават на територията на страната“, обясни д-р Мехмед Мехмед.

          Кметът на Сеново Инна Георгиева изрази резерви, като подчерта, че ако центърът е действително от затворен тип, не би трябвало да има проблеми, но при неспазване на режима са възможни притеснения сред хората.

          В заключение д-р Мехмед посочи, че може да бъде организирана среща на място с областния управител, който да представи детайлно проекта, както и мерките за сигурност и охрана, предвидени за бъдещия център.

          Има възможност за изграждане на център за бежанци на територията на бившето военно поделение край Сеново, в което в момента има разрушени сгради и около 600 декара горски фонд. Това съобщи кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед по време на последното заседание на Общинския съвет.

          - Реклама -

          По думите му областният управител Драгомир Драганов още през миналата година е започнал действия за придобиване на имота с цел на това място да бъде изграден един от двата планирани центъра за бежанци в страната. Драганов лично е извършил оглед на терена и е изпратил снимков материал и информация до компетентните институции.

          По време на заседанието беше прочетено и писмо от областния управител, в което се посочва, че Държавната агенция за бежанците е предвидила финансиране в размер на около 7,7 млн. евро за изграждането на център от затворен тип с капацитет 400 места. Проектът включва общежитие, столова, перални помещения и други съпътстващи сгради.

          За реализирането на проекта е необходимо становище от Общински съвет – Ветово, като д-р Мехмед подчерта, че процесът трябва да се развие, без да се създава напрежение сред местното население. Предвижда се имотът да бъде преобразуван от публична държавна собственост в частна държавна собственост, след което да бъде предоставен за управление на областния управител, а част от терена – на Държавната агенция за бежанците.

          Студентки бяха изнасилени, след като бяха принудени да живеят в комплекс заедно със 125 бежанци, за да „подпомогнат с интеграцията“ Студентки бяха изнасилени, след като бяха принудени да живеят в комплекс заедно със 125 бежанци, за да „подпомогнат с интеграцията“

          Според проекта ще бъдат разкрити около 80 работни места, като половината ще са държавни служители, а за останалите ще има възможност да бъдат наети местни жители за обслужващ персонал. Финансирането ще бъде изцяло с европейски средства по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2021–2027).

          В Южна България вече има такива центрове за бежанци, които обслужват мигранти, влизащи от Турция. Идеята е този център да приема хора, преминали през българо-румънската граница или върнати в България след влизане в Европа. Докато се реши тяхното депортиране, те трябва временно да пребивават на територията на страната“, обясни д-р Мехмед Мехмед.

          Кметът на Сеново Инна Георгиева изрази резерви, като подчерта, че ако центърът е действително от затворен тип, не би трябвало да има проблеми, но при неспазване на режима са възможни притеснения сред хората.

          В заключение д-р Мехмед посочи, че може да бъде организирана среща на място с областния управител, който да представи детайлно проекта, както и мерките за сигурност и охрана, предвидени за бъдещия център.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

          Росица Николаева -
          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви край село Изворче. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря....
          Общество

          Сръбските превозвачи отново затвориха всички пунктове с България за тежкотоварни камиони

          Никола Павлов -
          Шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към държавите от Шенген, съобщават сръбските гранични власти. В резултат на...
          Здраве

          Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също

          Росица Николаева -
          Съществуват четири типа грипни вируси (A, B, C и D). Но двата типа, които най-често причиняват заболяване при хората, са А и В. В...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions