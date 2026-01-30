Собственици на ваканционни имоти в курортния комплекс „Елените“ излязоха на пореден протест, настоявайки за спешни мерки по възстановяване на електрозахранването и водоподаването. Недоволството на хората е провокирано от липсата на реални действия за нормализиране на условията месеци след тежките наводнения, които поразиха района.

Въпреки че бедствието отмина, жителите алармират, че са оставени да се справят сами с последствията. Те са принудени да организират и финансират разчистването на щетите със собствени сили, въпреки че продължават да дължат сериозни суми за поддръжка. Според протестиращите, фирмата собственик на комплекса събира такса в размер на 9 евро на квадратен метър, но срещу тези средства не получават необходимата услуга и съдействие в кризисната ситуация. Това е накарало част от потърпевшите да преустановят плащанията, докато инфраструктурата не бъде възстановена.

Засегнатите собственици отбелязват, че са получили известна подкрепа от общините Несебър и Свети Влас, която се е изразявала основно в съдействие при извозването на натрупаните големи количества отпадъци. Въпреки това, хората подчертават, че държавата не е поела конкретен ангажимент за възстановяване на района, тъй като казусът касае частни имоти.

Мащабите на разрушенията и липсата на организация стават ясни от личните разкази на потърпевшите. Собственичка на къща в комплекса споделя, че в процеса на разчистване е извозила близо 20 камиона с отпадъци. Тя е категорична, че основното искане на хората не е свързано с финансови компенсации, а с осигуряването на „нормални условия за обитаване“, особено на фона на наближаващия летен сезон, който може да бъде провален, ако районът остане в настоящото тежко състояние.

Сред основните притеснения на собствениците са и дългосрочните щети върху инфраструктурата. Те поставят остро въпроса за състоянието на реката и колекторите след преминалата стихия, но заявяват, че не получават отговори от фирмата, на която плащат такси. Според тях, отговорността за тези хидротехнически съоръжения и превенцията на бъдещи бедствия би трябвало да бъде грижа и на държавните институции, а не само на частния инвеститор.