      петък, 30.01.26
          Напрежение в Крушари заради проект за ветропарк с 80 турбини

          Жители на 7 села в община Крушари излязоха на протест срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“, мотивирани от опасения, че ще бъде унищожен ценният добруджански чернозем

          30 януари 2026 | 17:49
          Снимка: БГНЕС
          Жители на седем села в община Крушари излязоха на протест срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“, мотивирани от опасения, че ще бъде унищожен ценният добруджански чернозем. Демонстрацията прерасна и в напрежение в заседателната зала на общината, след като общински съветници предложиха отмяна на общественото обсъждане на проекта, предаде БНТ.

          Протестът се проведе пред сградата на община Крушари и беше насочен срещу инвестиционното намерение за изграждане на енергиен парк с 80 ветрогенератора в землищата на седем населени места. Инициативата беше организирана от сдружение Бялата лястовица.

          По думите на участниците протестът е мирен, но категоричен. Те заявиха, че не приемат превръщането на Добруджа в „сметище за остаряла технология“, като според тях използваните ветрогенератори са представяни като модерни, но са морално остарели. Местни жители изразиха тревога за влиянието върху пчеларството, здравето и качеството на живот, както и за загубата на спокойствието и плодородната земя.

          Паралелно с протеста група общински съветници внесоха предложение за отлагане на докладната по проекта. Те настояха докладът по ОВОС да бъде изтеглен и преработен, тъй като според тях е неподробен и липсва социално-икономическа обосновка, което поражда несигурност и страх сред хората.

          По време на заседанието на Общинския съвет обаче предложението не беше прието от мнозинството, което доведе до прекратяване на сесията и допълнително изостряне на обстановката. Стана ясно, че проектът датира от 2022 г. и предвижда генератори с височина над 200 метра и обща инсталирана мощност от 640 MW.

          Местни земеделски производители коментираха, че едва наскоро са разбрали за промените в ПУП и за мащабите на бъдещия парк, включително значителните количества бетон, които ще бъдат излети.

          От страна на инвеститора беше заявено, че оценката за въздействие върху околната среда вече е одобрена и няма да бъде променяна, като бе подчертано, че представители на компанията са на разположение за разговори с жителите.

          Въпреки напрежението, общественото обсъждане остава по график и е насрочено за периода между 17 и 19 февруари.

