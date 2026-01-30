НА ЖИВО
          Свят

          НАТО прави Банка за отбрана, ще дава заеми за покупка на оръжие

          30 януари 2026 | 10:54 520
          Снимка: Andreea Campeanu / Getty Images
          Държавите членки на НАТО планират да учредят специализирана „Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“ (Defence, Security, and Resilience Bank) до 2027 г. Основната цел на институцията е да осигури мащабно финансиране за модернизация на армиите и подготовка за потенциален военен сблъсък, съобщи „Сега“.

          Очаква се банката да функционира подобно на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), но с изключителен фокус върху военната индустрия, като се предвижда да издава „отбранителни облигации“, гарантирани от страните членки.

          Финансови гиганти от Германия, САЩ, Нидерландия и Канада като Commerzbank (Германия), Deutsche Bank (Германия), ING (Нидерландия), J.P. Morgan (САЩ), LBBW (Landesbank Baden-Württemberg, Германия) и RBC (Royal Bank of Canada, Канада), ще подпомагат активно DSRB при структурирането на капитала и управлението на риска, ще помагат за продажбата на облигациите на банката на международните пазари, за да се наберат предвидените 100 милиарда лири за превъоръжаване. 

          Водещите позиции в банката ще бъдат заети от представители на Великобритания, която е един от основните инициатори за заобикаляне на строгите фискални правила в Европа. Новият институт трябва да помогне на членовете на Алианса да достигнат разходи за отбрана в размер на 5% от техния БВП – ниво, което многократно надвишава досегашната цел от 2%.

          Банката ще позволи на държавите да вземат заеми за покупка на оръжие, без тези суми да се калкулират директно в националните им дефицити, което им позволява да харчат повече, отколкото позволяват местните закони за бюджетна дисциплина.

          Макар Великобритания да има водеща роля в концепцията на проекта, Канада се очертава като най-силния претендент за домакин на централата на новата институция. Правителството на Онтарио и град Торонто вече публикуваха официална „Bid Book“ (книга с предложението), като обещават създаването на над 3500 работни места, ако централата на банката отиде при тя, допълва изданието.

