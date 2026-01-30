НАТО провежда мащабните учения Steadfast Dart без армията на САЩ

НАТО започна мащабно учение Steadfast Dart (Устойчива стрела), в което участват приблизително 10 000 войници от 11 държави, но без армията на САЩ, най-големият и най-важен член на Алианса, съобщава The New York Times.

Учението се провежда на фона на критиките на президента Доналд Тръмп към НАТО и служи като тест за способността на европейските съюзници да действат самостоятелно.

Флотилия и логистика

Четири турски кораба, включително нов десантен кораб, способен да действа като самолетоносач, ще пристигнат в испанско пристанище на 80 километра северозападно от Гибралтар. След това те ще сформират флотилия с испански кораби и ще обиколят континента, срещайки се с кораби от Франция, Германия, Полша и Нидерландия.

Флотилията ще транспортира танкове, десантни кораби, хеликоптери, дронове и войски от Южна Европа до Северна Германия, където са планирани десант и стрелби с участието на турски морски пехотинци.

Цел на учението

Операцията е предназначена да тества Силите за реагиране на НАТО и да оцени способността на съюзниците бързо да транспортират войски и оборудване от единия край на континента до другия.

Лукас Менгелкамп, анализатор в Института за изследване на мира и политика на сигурност към Хамбургския университет, отбелязва:

„Това учение би могло да даде поглед към бъдещето на европеизиран НАТО“.

Учението демонстрира, че дори без САЩ, европейските страни са способни да организират мащабни логистични операции и колективна отбрана.

Европейска инициатива

Учението се ръководи от Испания, докато Германия ще отговаря за логистиката. Това подчертава ролята на Германия като ключов отбранителен център в Европа и най-голямата конвенционална армия на континента.

„В тези времена е изключително важно да се демонстрира единството на Алианса“, заяви генерал Инго Герхарц от германските военновъздушни сили, добавяйки, че учението е „забележителен и важен сигнал“ за способността на южноевропейските страни бързо да разположат сили в Централна Европа.

Ролята на САЩ

Въпреки че американските войски не участват пряко, Съединените щати все още играят ключова роля в планирането и стратегическия надзор. Американското оборудване, сателитното разузнаване и запасите от ракети с голям обсег остават критични за пълната бойна способност на НАТО. Герхарц заяви:

„Нямам съмнение, че САЩ ще останат в НАТО и ще бъдат с нас, ако става въпрос за защита на Европа“.

Учението Steadfast Dart ще продължи до февруари и ще включва различни видове транспорт – морски, автомобилен и въздушен – както и търговско корабоплаване.