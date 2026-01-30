Недостиг на медицински сестри застрашава 124 яслени групи в София

124 яслени групи в София са изправени пред реален риск от закриване, ако медицинските сестри в пенсионна възраст решат да напуснат, съобщи bTV.

В отговор на проблема Столична община подготвя нормативни промени, свързани с организацията на яслените групи, като част от стратегията „София – град на децата: Първите 7“. Предвижда се детските ясли да преминат към системата на предучилищното образование към Министерство на образованието и науката, вместо да са подчинени на Министерство на здравеопазването, както е в момента.

В яслените групи в столицата работят над 600 медицински сестри, като повече от половината са на възраст над 60 години. Сегашната нормативна уредба изисква във всяка яслена група да има поне една медицинска сестра, което допълнително задълбочава кадровия проблем.

Заместник-кметът по „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова обясни, че целта е яслите да станат част от образователната система, по модела на повечето държави от Европейски съюз. По този начин ще отпадне остарялото изискване за задължително присъствие на медицинска сестра във всяка група, а медицинските специалисти ще могат да бъдат разпределяни по-гъвкаво.

От Столична община подчертават, че предложеният подход съответства на европейските практики, при които грижата за деца от 0 до 3 години не се основава на медицински модел. Европейските политики за ранно детско развитие поставят акцент върху социално-емоционалното развитие, ученето чрез игра и взаимодействието, което изисква различен профил и подготовка на специалистите.

Паралелно с това общината ще работи за по-добро разпределение и оптимизация на наличния персонал, като медицинските сестри ще бъдат насочвани там, където експертизата им е най-нужна – в училищните кабинети и детските градини. По-възрастните специалисти ще имат възможност сами да изберат дали и как да продължат професионалната си реализация в системата.