НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Никола Минчев: Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот

          С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава

          30 януари 2026 | 09:19 241
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Никола Минчев, представител на ПП-ДБ, коментира в студиото на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ ключови теми от политическия дневен ред у нас.

          - Реклама -

          По думите му, въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.

          Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство“, подчерта Минчев.

          Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

          „Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот“, заяви евродепутатът.

          Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешно-политическата динамика:

          „Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година“, посочи той.

          Във връзка с отношенията с партньорите от „Демократична България“ Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания:

          С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев„, каза той.

          Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев: „Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години.“

          По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори.

          Особено критичен Минчев беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия:

          Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия“, предупреди евродепутатът.

          По думите му това решение изпраща тревожен сигнал.

          Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, Минчев коментира така:

          „От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България.“

          Никола Минчев, представител на ПП-ДБ, коментира в студиото на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ ключови теми от политическия дневен ред у нас.

          - Реклама -

          По думите му, въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.

          Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство“, подчерта Минчев.

          Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

          „Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот“, заяви евродепутатът.

          Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешно-политическата динамика:

          „Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година“, посочи той.

          Във връзка с отношенията с партньорите от „Демократична България“ Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания:

          С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев„, каза той.

          Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев: „Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години.“

          По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори.

          Особено критичен Минчев беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия:

          Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия“, предупреди евродепутатът.

          По думите му това решение изпраща тревожен сигнал.

          Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, Минчев коментира така:

          „От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Напрежение: Настаняват 400 бежанци, върнати от Западна Европа, в Русенско

          Никола Павлов -
          Има възможност за изграждане на център за бежанци на територията на бившето военно поделение край Сеново, в което в момента има разрушени сгради и...
          Крими

          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

          Росица Николаева -
          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви край село Изворче. Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря....
          Общество

          Сръбските превозвачи отново затвориха всички пунктове с България за тежкотоварни камиони

          Никола Павлов -
          Шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към държавите от Шенген, съобщават сръбските гранични власти. В резултат на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions