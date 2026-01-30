Никола Минчев: Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот

Никола Минчев, представител на ПП-ДБ, коментира в студиото на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ ключови теми от политическия дневен ред у нас.

По думите му, въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.

„Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство“, подчерта Минчев.

Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

„Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот“, заяви евродепутатът.

Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешно-политическата динамика:

„Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година“, посочи той.

Във връзка с отношенията с партньорите от „Демократична България“ Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания:

„С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев„, каза той.

Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев: „Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години.“

По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори.

Особено критичен Минчев беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия:

„Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия“, предупреди евродепутатът.

По думите му това решение изпраща тревожен сигнал.

Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, Минчев коментира така:

„От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България.“