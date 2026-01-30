НА ЖИВО
          Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)

          Съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ коментира и консултациите за служебен премиер

          Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Николай Денков коментира актуалната политическа обстановка, предстоящите избори и възможностите за съставяне на служебен кабинет пред „Евроком“. Денков бе категоричен относно идеологическите различия с държавния глава Румен Радев и даде висока оценка на бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

          По време на разговора бяха обсъдени приключилите консултации при Илияна Йотова с кандидатите за служебен премиер. Петима от потенциалните кандидати изразиха съгласие да поемат поста – Андрей Гюров, Мария Филипова, както и тримата представители на ръководството на Сметната палата: Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Според Николай Денков фактът, че има по-голям избор, е „чисто формално погледнато добра новина“, но той подчерта, че отговорността за крайния избор е изцяло на президентската институция. Той отбеляза, че кандидатите са с различни профили, като посочи опита на Димитър Главчев като бивш премиер, но и факта, че Андрей Гюров не е бил свързан с политическата група, около която гравитира Главчев.

          За качествата на Андрей Гюров

          В отговор на въпрос относно моралните качества на Андрей Гюров и неговата отдалеченост от Делян Пеевски, Денков заяви, че няма основания за притеснение.

          „Това, което съм видял, г-н Гюров е един изключително умен, начетен, подготвен човек. Но да влезеш в Министерски съвет, това е много трудна задача“, сподели бившият премиер, добавяйки от личен опит, че ако Гюров бъде избран, „няма никак да е лесно“ и ще му е необходим сериозен екип.

          Бойко Рашков пред Евроком: Готов съм да поема МВР срещу купения вот Бойко Рашков пред Евроком: Готов съм да поема МВР срещу купения вот

          Бойко Рашков и борбата с купения вот

          Ключова тема в разговора бе и фигурата на бъдещия вътрешен министър. След като стана ясно, че Бойко Рашков е изразил съгласие да поеме поста, ако бъде поканен, Николай Денков определи това като „съвсем нормално“.

          „Бойко Рашков е бил, има много опит и така всеобщо е мнението, че това е единственият случай, в който имаше сериозно ограничаване на купените гласове“, подчерта Денков.

          Той уточни, че това твърдение не се базира на „приказки в кръчмата“, а на обективни факти и анализи за гласуването в рисковите секции. Според тези данни, количеството контролиран вот преди и след мандата на Рашков е било „много по-високо от това, което той позволи тогава“.

          Промени в листите на ПП-ДБ

          Денков внесе яснота и относно отсъствието на знакови лица като Даниел Лорер и Лена Бориславова от бъдещите листи на коалицията, подчертавайки, че става дума за „много различни случаи“.

          За Даниел Лорер той обясни, че е бил изключен от „Продължаваме промяната“ с решение на Изпълнителния съвет, тъй като е „нарушил устава на партия като същество“ чрез неизпълнение на колективно решение.

          Ситуацията с Лена Бориславова е коренно различна. Денков уточни, че тя и Кирил Петков остават членове на Националния съвет и продължават да работят за промяната. Бориславова е решила да развива проекти извън политиката в момента и сама е заявила, че няма да влезе в листите за следващите избори.

          Категорично „не“ на коалиция с проект на Радев

          Николай Денков категорично изключи възможността за бъдещо партньорство с политически проект на Румен Радев. Той подчерта проевропейската ориентация на хората около ПП-ДБ, които вярват в „Обединена Европа“ и силни европейски институции.

          „Президентът Радев в момента показва съвсем друга посока. Дава ни за пример Китай и Русия, което очевидно противоречи, бих казал, на посоката, която ние смятаме за правилна за България“, коментира Денков.

          На въпрос дали Радев се очертава като възможен коалиционен партньор, Денков отговори: „Изобщо не може да обсъждаме такава хипотеза в момента“. Той допълни, че президентът не е заявил ясни приоритети, докато ПП-ДБ имат конкретна визия за развитието на странатаобща европейска отбрана, конкурентна икономика, образование и здравеопазване.

          ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев

          „Ние сме за повече Европа, в която държавите ще се чувстват добре заедно“, обобщи Денков, акцентирайки върху необходимостта от ограничаване на корупционните практики като начин за увеличаване на доходите без вдигане на данъците.

