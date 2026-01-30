Нов кошмар или реванш? Реал Мадрид отново срещу Бенфика

Преди минути стана ясен жребият за плейофите в Шампионска лига през сезон 2025/26. Става въпрос за съперниците на отборите, които завършиха между 9-о и 24-то място по време на основната фаза в турнира. Те бяха разделени на равен брой поставени и непоставени, а сега бяха разбити на двойки.

Ситуацията за настоящия шампион ПСЖ се повтаря до известна степен, след като през миналия сезон на същата фаза играха с френския Брест, а сега ще го направи с Монако. Още по-любопитно е около Реал Мадрид, който сензационно загуби с 2:4 в сряда от Бенфика, но сега ще може да получи реванш от Жозе Моуриньо и компания.

Плейофите в Шампионска лига:

Бенфика – Реал Мадрид

Бодьо/Глимт – Интер

Монако – ПСЖ

Карабах – Нюкасъл

Галатасарай – Ювентус

Брюж – Атлетико Мадрид

Борусия Дортмунд – Аталанта

Олимпиакос – Байер Леверкузен

Само преди няколко дни играха двата тима и гърците се наложиха над „аспирините“. Галатасарай и Ювентус имат шест срещи помежду си назад в историята.

Всички непоставени клубове са домакини в първия мач, защото голямото предимство да играят у дома получават поставените. Първите елиминации са на 17/18 февруари, а реваншите – седмица по-късно на 24/25 февруари.

Окончателните дати и начални часове на мачовете ще бъдат оповестени от УЕФА в часовете след окончателния жребий. Всеки клуб ще играе веднъж във вторник и веднъж в сряда.

Осемте клуба, които спечелят в плейофите на елиминационната фаза, продължават към осминафиналите. Жребият за тази следващата фаза е в петък, 27 февруари 2026 г.