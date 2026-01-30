Новак Джокович показа защо е един от най-великите, сразявайки Яник Синер

Новак Джокович се класира за финала на Аустрелиън Оупън 2026! 38-годишният сърбин детронира шампиона от последните две издания Яник Синер след обрат – 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, за малко над четири часа и 10 минути игра. Джокера никога не е губил финал в Австралия в кариерата си, а в неделя ще играе със световния номер 1 Карлос Алкарас.

Джокович достигна 11-ия си финал в Мелбърн (до момента не е губл нито веднъж в мач за титлата), след като изоставаше на два пъти в сетовете. Синер, шампион в Австралия в последните две години, започна по-силно мача и след 6-3 поведе в общия резултат. Последва обаче подобрение в играта на съперника му и равенство в частите. Джокович започна да изпитва обаче физически проблеми, но с помощта на хапчета се закрепи, въпреки че загуби третия сет. Оттам-насетне сръбският тенисист демонстрира невероятната си психика и издръжливост в ключовите точки. Само в петия сет той спаси осем точки за пробив пред Синер, а за целия двубой статистиката му бе 16/18.

В крайна сметка Ноле е на финал и ще преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем и първа от Уимбълдън 2024-а насам. Преди две години в Мелбърн именно Синер спря Джокович по пътя към дебютния си трофей на австралийска земя. Сега ролите се размениха и Джокович развали потенциалния финал между Синер и Алкарас, след като по-рано испанецът надви Александър Зверев в петчасов маратон, продължил близо 330 минути.

Джокович и Алкарас имат девет мача помежду си, като Ноле води с 5-4 в преките сблъсъци. Световният номер 1 Алкарас гони първа титла в Мелбърн в кариерата си.