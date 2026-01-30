НА ЖИВО
          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

          По неофициални данни той е в Сърбия

          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви край село Изворче.

          Инцидентът стана на 17 януари. Загиналите са баща и дъщеря. Възрастна жена и внучето ѝ бяха ранени.

          Оказа се, че водачът на камиона е с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения. Официалната информация от прокуратурата е, че мъжът е избягал зад граница. По неофициални данни той е в Сърбия.

          Днес сутринта близки и приятели на жертвите се събраха пред общината в Левски, за да изразят възмущението си от това, че все още няма никакво развитие по случая. Те разказаха, че и детето, и баба му, вече се възстановяват.

          „Детето е много по-добре – смее се, радва се. Има само леко разтегнато краче, но вече започва да ходи”, обясни Андриян, приятел на загиналата.

          Бабата ще остане на легло за месец, обясни пред NOVA сестра ѝ.

