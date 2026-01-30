НА ЖИВО
          Очакване: Румен Радев представя политическата си платформа за изборите

          Сред важните теми са и личностите, които ще са до него в предизборната кампания

          30 януари 2026 | 17:48
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Президентът Румен Радев (2017 – 2026) ще даде първото си интервю след напускането на поста в предаването „Панорама“ с Бойко Василев по обществената телевизия тази вечер.

          Радев ще гостува в студиото, където се очаква да представи основните си политически възгледи. Да отговори на въпроса дали ще има свой, нов политически проект или ще използва някои от съществуващите партии за предстоящите избори.

          Сред важните теми са и личностите, които ще са до него в предизборната кампания.

          Очаква се Румен Радев да отговори на тези и още ключови въпроси за следващите си стъпки, месеци преди предстоящите парламентарни избори.

