      петък, 30.01.26
          Оливия Гадецки и Джон Пиърс спечелиха титлата на смесени двойки

          За първи от 37 години смесен дует защитава титлата си на Australian Open

          30 януари 2026 | 10:22 120
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Австралийците Оливия Гадецки и Джон Пиърс станаха първата двойка от 37 години насам, която успешно защитава титлата си при смесените двойки на Australian Open. Гадецки и Пиърс се наложиха над френския дует Кристина Младенович и Мануел Гинар след обрат с 4:6, 6:3, 10:8 във вълнуващ финал.

          Участващите с „уайлдкард“ австралийци станаха първият тандем след Яна Новотна и Джим Пю през 1989 година, който запазва короната, както и първата австралийска двойка, която прави това след Маргарет Корт и Кен Флетчър от преди 62 години.

          Младенович и Гинар поведоха с 5:2 в първия сет и го спечелиха с 6:4. Подкрепяни от местните фенове с шумни скандирания, австралийците се успокоиха във втория сет. Те натрупаха аванс от 4:1 и след 6:3 изравниха резултата, а в оспорвания шампионски тайбрек представителите на домакините надделяха с 10:8 точки.

