ООН: Принципът на самоопределение е неприложим за Крим и Донбас

За разлика от Гренландия, принципът на самоопределение на народите е неприложим за Крим и Донбас, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от РИА Новости.

„След много задълбочен преглед от нашата Служба по правни въпроси, стигнахме до заключението, че принципът на самоопределение е неприложим за ситуацията в Крим и Донбас. Според нас, принципът на териториалната цялост преобладава в тази ситуация“, заяви той.

Говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова нарече думите на Гутериш „диво заключение“.

По-рано министърът на външните работи Сергей Лавров обяви, че Русия е поискала от ООН да признае правото на народите на Донбас, Новорусия и Крим на самоопределение, подобно на Гренландия.