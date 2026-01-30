НА ЖИВО
          Опасна мода сред тийнейджърите: Дете предозира с лекарство за епилепсия, купено за забавление без рецепта

          От болницата отчитат тревожна тенденция на зачестяващи случаи на деца, постъпили след предозиране с медикаменти или опити за самонараняване

          30 януари 2026 | 11:13
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, прието в тежко състояние след предозиране с лекарство за епилепсия, което по закон се отпуска само с рецепта, съобщиха от лечебното заведение. Медикаментът е бил закупен свободно от аптека в Бургас и приет от група тийнейджъри, които научили за действието му от социалните мрежи и го използвали с цел забавление.

          След прием на пет таблетки по 75 мг едно от момчетата губи съзнание на улицата и е транспортирано по спешност в болницата.

          Детето е прието с опасност за живота, получава гърчове и е настанено за интензивно лечение и наблюдение, предаде БНР. След няколко дни в лечебното заведение състоянието му се стабилизира и то е изписано. Според лекарите това не е изолиран случай.

          Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г. Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Медикаментът потиска пристъпите при пациенти с епилепсия, но при здрави хора има обратен ефект и може да предизвика тежки гърчове и загуба на съзнание.

          За случая е уведомена полицията, като е започнало разследване как лекарството е било продадено без рецепта. От болницата отчитат тревожна тенденция на зачестяващи случаи на деца, постъпили след предозиране с медикаменти или опити за самонараняване.

          Медиците призовават родителите за по-голяма бдителност и активен диалог с тийнейджърите, особено при резки промени в поведението, засилен интерес към рисково съдържание в интернет и силни емоционални преживявания.

