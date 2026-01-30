НА ЖИВО
          Опасност: Китайска ракета ще падне над Европа до часове

          Според предварителните оценки е възможно отломки да паднат на територията на Европа, като потенциалната зона се простира южно от Дания и балтийските държави

          30 януари 2026 | 09:38
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Неконтролирана китайска ракета ZQ-3 R/B се очаква днес, 30 януари, да навлезе в земната атмосфера и да падне на Земята, като учените предупреждават за потенциални рискове. Обектът е определян като „изключително голям космически боклук“, съобщават от Финландски метеорологичен институт.

          Ракетата е с дължина между 11 и 13 метра и тегло най-малко 11 тона. Националният център за космически ситуации към института, който участва в европейската система за проследяване на космически обекти, е публикувал предварителни прогнози за повторното ѝ навлизане в атмосферата.

          По настоящи изчисления вторият етап на ракетата ще започне да навлиза в атмосферата около 10:40 ч. българско време, но експертите подчертават, че има значителен марж на грешка – до около 10 часа, тъй като движението на обекта е напълно неконтролирано. Точното време и място на падането ще могат да бъдат уточнени едва непосредствено преди навлизането.

          Според предварителните оценки е възможно отломки да паднат на територията на Европа, като потенциалната зона се простира южно от Дания и балтийските държави. От Финландския метеорологичен институт увериха, че обектът или негови части не представляват заплаха за територията на Финландия.

          Междувременно Полска космическа агенция (POLSA) съобщи, че анализира вероятността ракетата да навлезе в атмосферата над Полша. По техни данни това може да се случи в интервала между 3:35 и 16:51 ч. местно време, като и тези оценки остават ориентировъчни.

          Експерти не изключват временно въздействие върху въздушния трафик в засегнатите райони, докато трае проследяването на обекта.

          Какво се знае за ZQ-3 R/B

          Китайската ракета ZQ-3 R/B е изстреляна на 3 декември 2025 г. По данни от системата Space Surveillance and Tracking (SST) първоначалното изстрелване вероятно е включвало макет на полезен товар, който е останал прикрепен към втората степен. Оттогава наблюденията показват, че обектът се движи неконтролируемо и постепенно се разпада, което увеличава несигурността около мястото и момента на падането.

