НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългарияИкономика

          Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС

          Българският пазар на труда се позиционира в една група с икономики като тези на Словения, Литва, Хърватия и Португалия, доказвайки, че по-ниските разходи за живот компенсират част от номиналното изоставане в доходите

          30 януари 2026 | 16:25 632
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          България официално се оттласна от икономическото дъно на Европейския съюз по показателя за реален стандарт на живот, сочат актуалните данни на Евростат към януари 2026 година. Въпреки че страната продължава да поддържа най-ниската номинална минимална заплата в общността – 620 евро, реалната покупателна способност на българските граждани бележи значителен прогрес, изпреварвайки няколко държави членки.

          - Реклама -

          Ключовият обрат в статистиката разкрива, че за първи път от присъединяването към блока, минималният доход в България прескача критичната психологическа граница от 1000 единици покупателна сила. Това постижение нарежда страната в „средната лига“ на Европа, изравнявайки показателите ни с тези на държави като Румъния, Гърция и Унгария.

          Икономическата карта на Европа към 1 януари 2026 г. показва ясно разделение, но и интересна динамика на сближаване. От 27-те държави членки, 22 прилагат национални минимални заплати, като изключение правят Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция. В номинално изражение дистанцията остава сериозна. Най-високото възнаграждение в Люксембург достига 2704 евро, което е точно 4,4 пъти повече от българските 620 евро.

          Европейската статистическа служба разделя държавите на три групи според номиналните възнаграждения. В първата група, с доходи под 1000 евро, попадат осем държави. След България (620 евро) се нареждат Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

          Втората група обхваща страните с минимални заплати между 1000 и 1500 евро, където влизат Гърция, Хърватия, Португалия, Кипър, Полша, Литва, Словения и Испания. Елитният клуб с възнаграждения над 1500 евро се оглавява от Люксембург, следван от Ирландия, Германия, Нидерландия, Белгия и Франция.

          Картината обаче се променя коренно, когато се приложи Стандартът на покупателна способност (СПС). Този показател коригира доходите спрямо местните цени на стоките и услугите. Благодарение на по-ниските ценови нива в България, разликата между най-богатите и най-бедните в Съюза се свива драстично – от 4,4 пъти на едва 2,4 пъти. След корекцията минималните възнаграждения в ЕС варират от 886 СПС в Естония до 2157 СПС в Германия.

          Същественият момент в доклада за 2026 г. е преминаването на България, Чехия и Словакия от последната в средната група по покупателна способност (между 1000 и 1500 СПС). В тази нова конфигурация страната ни вече не е аутсайдер, а изпреварва Латвия и Естония, които остават единствените под прага от 1000 СПС.

          Така българският пазар на труда се позиционира в една група с икономики като тези на Словения, Литва, Хърватия и Португалия, доказвайки, че по-ниските разходи за живот компенсират част от номиналното изоставане в доходите.

          България официално се оттласна от икономическото дъно на Европейския съюз по показателя за реален стандарт на живот, сочат актуалните данни на Евростат към януари 2026 година. Въпреки че страната продължава да поддържа най-ниската номинална минимална заплата в общността – 620 евро, реалната покупателна способност на българските граждани бележи значителен прогрес, изпреварвайки няколко държави членки.

          - Реклама -

          Ключовият обрат в статистиката разкрива, че за първи път от присъединяването към блока, минималният доход в България прескача критичната психологическа граница от 1000 единици покупателна сила. Това постижение нарежда страната в „средната лига“ на Европа, изравнявайки показателите ни с тези на държави като Румъния, Гърция и Унгария.

          Икономическата карта на Европа към 1 януари 2026 г. показва ясно разделение, но и интересна динамика на сближаване. От 27-те държави членки, 22 прилагат национални минимални заплати, като изключение правят Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция. В номинално изражение дистанцията остава сериозна. Най-високото възнаграждение в Люксембург достига 2704 евро, което е точно 4,4 пъти повече от българските 620 евро.

          Европейската статистическа служба разделя държавите на три групи според номиналните възнаграждения. В първата група, с доходи под 1000 евро, попадат осем държави. След България (620 евро) се нареждат Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

          Втората група обхваща страните с минимални заплати между 1000 и 1500 евро, където влизат Гърция, Хърватия, Португалия, Кипър, Полша, Литва, Словения и Испания. Елитният клуб с възнаграждения над 1500 евро се оглавява от Люксембург, следван от Ирландия, Германия, Нидерландия, Белгия и Франция.

          Картината обаче се променя коренно, когато се приложи Стандартът на покупателна способност (СПС). Този показател коригира доходите спрямо местните цени на стоките и услугите. Благодарение на по-ниските ценови нива в България, разликата между най-богатите и най-бедните в Съюза се свива драстично – от 4,4 пъти на едва 2,4 пъти. След корекцията минималните възнаграждения в ЕС варират от 886 СПС в Естония до 2157 СПС в Германия.

          Същественият момент в доклада за 2026 г. е преминаването на България, Чехия и Словакия от последната в средната група по покупателна способност (между 1000 и 1500 СПС). В тази нова конфигурация страната ни вече не е аутсайдер, а изпреварва Латвия и Естония, които остават единствените под прага от 1000 СПС.

          Така българският пазар на труда се позиционира в една група с икономики като тези на Словения, Литва, Хърватия и Португалия, доказвайки, че по-ниските разходи за живот компенсират част от номиналното изоставане в доходите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Искра Баева: Партиите минираха служебната власт с „домовата книга“, Радев бе принуден да си тръгне

          Екип Евроком -
          Европейските политици работеха срещу Тръмп
          Инциденти

          Трагедия в Свищов: Взрив на бойлер отне живота на 28-годишен мъж

          Пола Жекова -
          Екипи работят по разясняването на случая
          Общество

          Напрежение в Крушари заради проект за ветропарк с 80 турбини

          Десислава Димитрова -
          Жители на 7 села в община Крушари излязоха на протест срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“, мотивирани от опасения, че ще бъде унищожен ценният добруджански чернозем.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions