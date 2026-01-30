Оставиха в ареста мъж, пребил жена си в Кюстендил

По искане на Районната прокуратура в Кюстендил, Районният съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М.К., привлечен като обвиняем по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

На 28 януари, в жилище в Кюстендил М.К. нанесъл побой на Б.Т., с която живеел на съпружески начала и има дете. Вследствие на упражненото физическо насилие на пострадалата е била причинена фрактура на ръка.

Взетата от първоинстанционния съд мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо обвиняемия подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил, в законоустановения срок, уточниха от прокуратурата.

Действията по разследването продължават под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.