      петък, 30.01.26
          Оставиха в ареста мъж, пребил жена си в Кюстендил

          Действията по разследването продължават под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил

          30 януари 2026 | 17:34
          Росица Николаева
          Сподели
          По искане на Районната прокуратура в Кюстендил, Районният съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М.К., привлечен като обвиняем по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

          На 28 януари, в жилище в Кюстендил М.К. нанесъл побой на Б.Т., с която живеел на съпружески начала и има дете. Вследствие на упражненото физическо насилие на пострадалата е била причинена фрактура на ръка.

          Взетата от първоинстанционния съд мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо обвиняемия подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил, в законоустановения срок, уточниха от прокуратурата.

          Действията по разследването продължават под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.

