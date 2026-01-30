От Meta до Samsung: технологичните компании се впускат в разточителни AI харчове

Най-големите технологични компании в света не показват признаци на забавяне на разходите за изкуствен интелект. Това стимулира доставчиците на хардуер като Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. Въпреки това, все още има съмнения относно устойчивостта на потребителски интерес към AI, който да оправдае всички тези капиталови разходи, пише Bloomberg, България.

Meta Platforms Inc. разкри амбициите си да похарчи до 135 милиарда долара през тази година – един от най-големите планирани разходи в света на бизнеса. Доставчиците ѝ отговориха по същия начин: в четвъртък SK Hynix обяви, че планира „значително увеличение“ на капиталовите разходи, а Samsung заяви, че увеличава разходите за производствения си капацитет за памет.

Това се случва, докато инвеститорите продължават да възнаграждават амбициите, стига компаниите да могат да покажат растеж. Акциите на Microsoft Corp. поевтиняха с 6,1% след обявяването на забавяне в растежа на облачните услуги, докато тези на Meta се повишиха с 6,6%.

Meta, Microsoft и други хиперскейлъри като Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. са двигател на вълната от инвестиции в чипове, сървъри и компютри, която стимулира доставчиците на хардуер по целия свят, особено в Азия. Резултатите на ключовите компании в сектора тази седмица подчертават колко е нараснал апетитът към хардуер за изкуствен интелект и как това вероятно ще продължи и през 2026 г.

Глад за хардуер

Samsung и SK Hynix — две компании, произвеждащи чипове за памет, използвани в основните AI ускорители на Nvidia Corp., както и в центровете за данни — отчетоха печалби, които са се увеличили неколкократно. ASML Holding NV, единственият доставчик на най-модерни литографски машини, необходими за производството на съвременни полупроводници, също надмина очакванията.

Увеличаването на разходите от страна на хиперскейлърите отразява нарастващото използване на изкуствен интелект, заяви Санджив Рана, ръководител на отдела за проучвания в CLSA Securities Korea. Той добави, че „компаниите харчат реални пари за реални неща“.

В същото време това огромно търсене влошава глобалния дисбаланс между търсенето и предлагането на чипове, което заплашва да наруши производството на смартфони, електроника и автомобили.

Недостиг на чипове и памет

Докато търсенето на ускорители на Nvidia и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), необходими за разработването и работата на AI, отдавна надхвърля предлагането, инвеститорите са все по-загрижени за подобен дефицит на по-основна памет.

Предлагането на памет не може да отговори на търсенето, заяви Парк Джун Док, ръководител на маркетинга на DRAM в SK Hynix, по време на конферентна връзка. „Повечето клиенти се борят да си осигурят обеми памет и постоянно изискват увеличаване на предлагането.“

Наличността на полупроводници ще бъде голямо препятствие за растежа на компании като Tesla Inc. и може да наложи изграждането на Tesla TeraFab – фабрика, която може да произвежда логически и чипове за оперативна памет и да осигурява опаковки, заяви Илон Мъск в неотдавнашен подкаст с Питър Диамандис, основател на X Prize Foundation.

Производителите на памети разпределят производствените си линии към печелившата HBM, за да задоволят нуждите на центровете за данни за изкуствен интелект. Тъй като HBM изисква около три пъти по-голям капацитет на пластини от стандартната DRAM за същото количество памет, тази промяна е намалила предлагането за индустрията за потребителска електроника. Полученият недостиг заплашва с двуцифрени увеличения на цените за производителите на персонални компютри.

Притеснения за употребата на AI

Въпреки че компаниите инвестират стотици милиарди долари в центрове за данни, опасенията относно силата на крайното търсене на изкуствен интелект продължават.

Капиталовите разходи на Microsoft са нараснали с 66% през тримесечието, което е повече от очакваното, но отделът за облачни услуги Azure отчете 38% ръст на приходите – с един процентен пункт под нивото от предходните три месеца.

От друга страна, главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг говори за „значително развитие на изкуствения интелект“, което се подготвя в технологичната индустрия от повече от година.