НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Откриха над 16 000 кутии цигари, укрити в мебели, на ГКПП „Лесово“

          По случая е образувано досъдебно производство

          30 януари 2026 | 14:01 110
          Снимка: nbox.bg
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Митнически служители на ГКПП „Лесово“ откриха голямо количество контрабандни цигари, укрити в мебели, при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Агенция „Митници“.

          - Реклама -

          На 26.01.2026 г. на граничния пункт пристигнал влекач и полуремарке с чужда регистрация. Водачът, турски гражданин, представил документи за превоз на мебели от Турция за Нидерландия.

          Превозното средство били отклонено за щателна проверка. В хода на контролните действия митническите инспекторите открили кашони с контрабандни цигари, укрити сред превозваните мебели в товарното помещение.

          Конфискувани са 16 250 кутии (325 000 къса) цигари. Стойността им се оценява на близо 50 000 евро.

          По случая е образувано досъдебно производство.

          Митнически служители на ГКПП „Лесово“ откриха голямо количество контрабандни цигари, укрити в мебели, при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Агенция „Митници“.

          - Реклама -

          На 26.01.2026 г. на граничния пункт пристигнал влекач и полуремарке с чужда регистрация. Водачът, турски гражданин, представил документи за превоз на мебели от Турция за Нидерландия.

          Превозното средство били отклонено за щателна проверка. В хода на контролните действия митническите инспекторите открили кашони с контрабандни цигари, укрити сред превозваните мебели в товарното помещение.

          Конфискувани са 16 250 кутии (325 000 къса) цигари. Стойността им се оценява на близо 50 000 евро.

          По случая е образувано досъдебно производство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Сарафов лично е координирал акцията срещу пиратските сайтове

          Никола Павлов -
          Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е координирал действията на българските институции с представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания...
          България

          Петият възможен премиер: Силвия Къдрева прие поканата да оглави служебния кабинет

          Екип Евроком -
          Пет са възможните опции за служебен премиер
          Крими

          Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни

          Пола Жекова -
          Подобни проверки продължават с пълна сила
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions