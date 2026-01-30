Откриха над 16 000 кутии цигари, укрити в мебели, на ГКПП „Лесово“

Митнически служители на ГКПП „Лесово“ откриха голямо количество контрабандни цигари, укрити в мебели, при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 26.01.2026 г. на граничния пункт пристигнал влекач и полуремарке с чужда регистрация. Водачът, турски гражданин, представил документи за превоз на мебели от Турция за Нидерландия.

Превозното средство били отклонено за щателна проверка. В хода на контролните действия митническите инспекторите открили кашони с контрабандни цигари, укрити сред превозваните мебели в товарното помещение.

Конфискувани са 16 250 кутии (325 000 къса) цигари. Стойността им се оценява на близо 50 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.