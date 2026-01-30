Ситуацията с времето в страната се усложнява, като обилните валежи от последните дни вече предизвикват сериозни хидрологични проблеми, а прогнозата вещае ново влошаване.

Частично бедствено положение е обявено в Ардино, където река Арда е излязла от коритото си, а ключови язовири в Пернишко са на ръба или вече преливат. Това стана ясно от разговор между водещия Николай Колев и метеоролога Петър Янков, които обсъдиха динамичната метеорологична обстановка.

Критична ситуация с язовирите и реките

Данните към момента са тревожни, особено в Западна България. В област Перник язовир „Пчелина“ вече прелива. Водещият Николай Колев съобщи конкретни параметри за ситуацията: „Язовир Пчелина, знаете, в Пернишко, в момента прелива и обема от 54 200 вече е 54 700. Преливането е с 30 кубически метра в секунда. Това не е малко“. Той допълни, че и язовир „Студена“ е в критична фаза: „Притокът е 1835 литра в секунда, разходът 590 литра в секунда. Това показва, че много бързо ще се достигне обема“.

В Родопите положението също е тежко. Шест села в община Ардино са на практика откъснати от света, тъй като единственият мост в района е залят от придошлите води на река Арда.

Нов средиземноморски циклон в неделя

Въпреки че в момента валежите в Западна България са по-слаби (между 3 и 6 литра на квадратен метър), метеорологът Петър Янков предупреждава за рязка промяна в края на седмицата. През страната ще премине средиземноморски циклон, който се придвижва през Южна Гърция.

„Очаква се повишение на валежите в южните части от страната през следващите дни, особено в неделя, когато ще премине средиземноморски циклон през нашата страна“, прогнозира Янков. Валежите ще бъдат интензивни, като сумарно в южните райони до понеделник се очакват между 30 и 50 литра на квадратен метър. Особено значителни ще са количествата южно от Бургас – в района на Странджа, Царево, Ахтопол и Синеморец.

Сняг и ледени дни

С нахлуването на студен въздух, дъждът ще премине в сняг. В планините снежната покривка ще се увеличи с нови 15 до 20 сантиметра. „Ще достига в Пирин специално около 150 сантиметра, а в Рила между 70-100 сантиметра“, уточни метеорологът.

Сняг ще натрупа и в населените места. За София прогнозата е за около 5 сантиметра в неделя вечер и понеделник, докато в южните райони и Добруджа покривката може да достигне 10-15 сантиметра.

Новата седмица ще започне с мразовито време. Понеделник и вторник ще бъдат с изцяло отрицателни температури през целия ден. „Минимални температури от в понеделник специално ще бъдат между минус 8, минус 6 градуса, а максималните от минус 6 до минус 1 градус“, посочи Янков.

Предупреждение за пътуващите

Експертът отправи специално предупреждение към планиращите пътувания към Гърция и Турция през уикенда. „Всички наши сънародници, които имат пътуване през почивните дни, нашите южни съседи, е хубаво да отложат пътуванията, тъй като валежите и там ще са интензивни, значителни“, предупреди Петър Янков, като допълни, че в цялото Средиземноморие се активизират процеси, водещи до свлачища и наводнения.

В дългосрочен план първите десет дни на февруари ще останат динамични, като се очаква валежните норми за месеца да бъдат преизпълнени два до три пъти още в самото начало.