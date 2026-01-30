НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългария

          Отложете пътуванията! Идва средиземноморски циклон с полярни температури

          30 януари 2026 | 17:41 730
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Ситуацията с времето в страната се усложнява, като обилните валежи от последните дни вече предизвикват сериозни хидрологични проблеми, а прогнозата вещае ново влошаване.

          - Реклама -

          Частично бедствено положение е обявено в Ардино, където река Арда е излязла от коритото си, а ключови язовири в Пернишко са на ръба или вече преливат. Това стана ясно от разговор между водещия Николай Колев и метеоролога Петър Янков, които обсъдиха динамичната метеорологична обстановка.

          Критична ситуация с язовирите и реките

          Данните към момента са тревожни, особено в Западна България. В област Перник язовир „Пчелина“ вече прелива. Водещият Николай Колев съобщи конкретни параметри за ситуацията: „Язовир Пчелина, знаете, в Пернишко, в момента прелива и обема от 54 200 вече е 54 700. Преливането е с 30 кубически метра в секунда. Това не е малко“. Той допълни, че и язовир „Студена“ е в критична фаза: „Притокът е 1835 литра в секунда, разходът 590 литра в секунда. Това показва, че много бързо ще се достигне обема“.

          Два циклона носят опасно време: Южна България под жълт и оранжев код Два циклона носят опасно време: Южна България под жълт и оранжев код

          В Родопите положението също е тежко. Шест села в община Ардино са на практика откъснати от света, тъй като единственият мост в района е залят от придошлите води на река Арда.

          Нов средиземноморски циклон в неделя

          Въпреки че в момента валежите в Западна България са по-слаби (между 3 и 6 литра на квадратен метър), метеорологът Петър Янков предупреждава за рязка промяна в края на седмицата. През страната ще премине средиземноморски циклон, който се придвижва през Южна Гърция.

          „Очаква се повишение на валежите в южните части от страната през следващите дни, особено в неделя, когато ще премине средиземноморски циклон през нашата страна“, прогнозира Янков. Валежите ще бъдат интензивни, като сумарно в южните райони до понеделник се очакват между 30 и 50 литра на квадратен метър. Особено значителни ще са количествата южно от Бургас – в района на Странджа, Царево, Ахтопол и Синеморец.

          Сняг и ледени дни

          С нахлуването на студен въздух, дъждът ще премине в сняг. В планините снежната покривка ще се увеличи с нови 15 до 20 сантиметра. „Ще достига в Пирин специално около 150 сантиметра, а в Рила между 70-100 сантиметра“, уточни метеорологът.

          Сняг ще натрупа и в населените места. За София прогнозата е за около 5 сантиметра в неделя вечер и понеделник, докато в южните райони и Добруджа покривката може да достигне 10-15 сантиметра.

          Пореден циклон: Оранжев код в Южна България утре (КАРТА) Пореден циклон: Оранжев код в Южна България утре (КАРТА)

          Новата седмица ще започне с мразовито време. Понеделник и вторник ще бъдат с изцяло отрицателни температури през целия ден. „Минимални температури от в понеделник специално ще бъдат между минус 8, минус 6 градуса, а максималните от минус 6 до минус 1 градус“, посочи Янков.

          Предупреждение за пътуващите

          Експертът отправи специално предупреждение към планиращите пътувания към Гърция и Турция през уикенда. „Всички наши сънародници, които имат пътуване през почивните дни, нашите южни съседи, е хубаво да отложат пътуванията, тъй като валежите и там ще са интензивни, значителни“, предупреди Петър Янков, като допълни, че в цялото Средиземноморие се активизират процеси, водещи до свлачища и наводнения.

          В дългосрочен план първите десет дни на февруари ще останат динамични, като се очаква валежните норми за месеца да бъдат преизпълнени два до три пъти още в самото начало.

          Ситуацията с времето в страната се усложнява, като обилните валежи от последните дни вече предизвикват сериозни хидрологични проблеми, а прогнозата вещае ново влошаване.

          - Реклама -

          Частично бедствено положение е обявено в Ардино, където река Арда е излязла от коритото си, а ключови язовири в Пернишко са на ръба или вече преливат. Това стана ясно от разговор между водещия Николай Колев и метеоролога Петър Янков, които обсъдиха динамичната метеорологична обстановка.

          Критична ситуация с язовирите и реките

          Данните към момента са тревожни, особено в Западна България. В област Перник язовир „Пчелина“ вече прелива. Водещият Николай Колев съобщи конкретни параметри за ситуацията: „Язовир Пчелина, знаете, в Пернишко, в момента прелива и обема от 54 200 вече е 54 700. Преливането е с 30 кубически метра в секунда. Това не е малко“. Той допълни, че и язовир „Студена“ е в критична фаза: „Притокът е 1835 литра в секунда, разходът 590 литра в секунда. Това показва, че много бързо ще се достигне обема“.

          Два циклона носят опасно време: Южна България под жълт и оранжев код Два циклона носят опасно време: Южна България под жълт и оранжев код

          В Родопите положението също е тежко. Шест села в община Ардино са на практика откъснати от света, тъй като единственият мост в района е залят от придошлите води на река Арда.

          Нов средиземноморски циклон в неделя

          Въпреки че в момента валежите в Западна България са по-слаби (между 3 и 6 литра на квадратен метър), метеорологът Петър Янков предупреждава за рязка промяна в края на седмицата. През страната ще премине средиземноморски циклон, който се придвижва през Южна Гърция.

          „Очаква се повишение на валежите в южните части от страната през следващите дни, особено в неделя, когато ще премине средиземноморски циклон през нашата страна“, прогнозира Янков. Валежите ще бъдат интензивни, като сумарно в южните райони до понеделник се очакват между 30 и 50 литра на квадратен метър. Особено значителни ще са количествата южно от Бургас – в района на Странджа, Царево, Ахтопол и Синеморец.

          Сняг и ледени дни

          С нахлуването на студен въздух, дъждът ще премине в сняг. В планините снежната покривка ще се увеличи с нови 15 до 20 сантиметра. „Ще достига в Пирин специално около 150 сантиметра, а в Рила между 70-100 сантиметра“, уточни метеорологът.

          Сняг ще натрупа и в населените места. За София прогнозата е за около 5 сантиметра в неделя вечер и понеделник, докато в южните райони и Добруджа покривката може да достигне 10-15 сантиметра.

          Пореден циклон: Оранжев код в Южна България утре (КАРТА) Пореден циклон: Оранжев код в Южна България утре (КАРТА)

          Новата седмица ще започне с мразовито време. Понеделник и вторник ще бъдат с изцяло отрицателни температури през целия ден. „Минимални температури от в понеделник специално ще бъдат между минус 8, минус 6 градуса, а максималните от минус 6 до минус 1 градус“, посочи Янков.

          Предупреждение за пътуващите

          Експертът отправи специално предупреждение към планиращите пътувания към Гърция и Турция през уикенда. „Всички наши сънародници, които имат пътуване през почивните дни, нашите южни съседи, е хубаво да отложат пътуванията, тъй като валежите и там ще са интензивни, значителни“, предупреди Петър Янков, като допълни, че в цялото Средиземноморие се активизират процеси, водещи до свлачища и наводнения.

          В дългосрочен план първите десет дни на февруари ще останат динамични, като се очаква валежните норми за месеца да бъдат преизпълнени два до три пъти още в самото начало.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Искра Баева: Партиите минираха служебната власт с „домовата книга“, Радев бе принуден да си тръгне

          Екип Евроком -
          Европейските политици работеха срещу Тръмп
          Инциденти

          Трагедия в Свищов: Взрив на бойлер отне живота на 28-годишен мъж

          Пола Жекова -
          Екипи работят по разясняването на случая
          Общество

          Напрежение в Крушари заради проект за ветропарк с 80 турбини

          Десислава Димитрова -
          Жители на 7 села в община Крушари излязоха на протест срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“, мотивирани от опасения, че ще бъде унищожен ценният добруджански чернозем.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions