Първи случай на инфекция с вируса чикунгуня е официално потвърден в Румъния. Пациентът е 50-годишен мъж, който наскоро се е завърнал от пътуване в Африка, съобщава телевизия Диджи24.

Заболяването е характерно за регионите на Африка и Южна Америка, се предава чрез ухапване от заразени комари и се счита за рядко явление на територията на Европа.

Здравните власти в северната ни съседка обръщат сериозно внимание на превенцията при пътувания до екзотични дестинации. Управителят на Националния институт по инфекциозни болести в Букурещ, Адриан Маринеску, подчерта важността на предварителната медицинска консултация.

„Хората, пътуващи до райони като Африка, трябва да посетят международна клиника за ваксинация месец или два предварително, за да оценят и предотвратят реалните рискове. Вирусните инфекции като чикунгуня могат да се проявят в леки или асимптоматични форми, но хората с отслабена имунна система – поради заболявания или възраст – могат да развият тежки, животозастрашаващи форми. Симптомите могат да наподобяват обикновена вирусна инфекция или грип, особено по време на грипния сезон, което може да забави диагнозата, ако не се вземе предвид епидемиологичният контекст“, обясни експертът.

Маринеску предупреди, че липсата на адекватно лечение при подобна инфекция крие сериозни рискове за здравето.

Възможните усложнения включват развитие на сепсис и увреждане на множество органи. Той уточни механизма на разпространение на болестта, като поясни, че вирусът не се предава директно от човек на човек чрез социален контакт. Пренасянето става възможно единствено в ситуации, при които местен комар ухапе заразен индивид и впоследствие предаде заразата на друг човек.

Епидемиологичната обстановка на Балканите показва наличие на вируса и в други държави от региона. В началото на годината случай на чикунгуня беше установен и в България.



Както и при румънския казус, инфекцията у нас бе регистрирана при пациент, завърнал се от чужбина.