Първи случай на инфекция с вируса чикунгуняе официално потвърден в Румъния. Пациентът е 50-годишен мъж, който наскоро се е завърнал от пътуване в Африка, съобщава телевизия Диджи24. Заболяването е характерно за регионите на Африка и Южна Америка, се предава чрез ухапване от заразени комари и се счита за рядко явление на територията на Европа.
- Реклама -
Здравните власти в северната ни съседка обръщат сериозно внимание на превенцията при пътувания до екзотични дестинации. Управителят на Националния институт по инфекциозни болести в Букурещ, Адриан Маринеску, подчерта важността на предварителната медицинска консултация.
Маринеску предупреди, че липсата на адекватно лечение при подобна инфекция крие сериозни рискове за здравето. Възможните усложнения включват развитие на сепсис и увреждане на множество органи. Той уточни механизма на разпространение на болестта, като поясни, че вирусът не се предава директно от човек на човек чрез социален контакт. Пренасянето става възможно единствено в ситуации, при които местен комар ухапе заразен индивид и впоследствие предаде заразата на друг човек.
Епидемиологичната обстановка на Балканите показва наличие на вируса и в други държави от региона. В началото на годината случай на чикунгуня беше установен и в България.
Както и при румънския казус, инфекцията у нас бе регистрирана при пациент, завърнал се от чужбина.
Първи случай на инфекция с вируса чикунгуняе официално потвърден в Румъния. Пациентът е 50-годишен мъж, който наскоро се е завърнал от пътуване в Африка, съобщава телевизия Диджи24. Заболяването е характерно за регионите на Африка и Южна Америка, се предава чрез ухапване от заразени комари и се счита за рядко явление на територията на Европа.
- Реклама -
Здравните власти в северната ни съседка обръщат сериозно внимание на превенцията при пътувания до екзотични дестинации. Управителят на Националния институт по инфекциозни болести в Букурещ, Адриан Маринеску, подчерта важността на предварителната медицинска консултация.
Маринеску предупреди, че липсата на адекватно лечение при подобна инфекция крие сериозни рискове за здравето. Възможните усложнения включват развитие на сепсис и увреждане на множество органи. Той уточни механизма на разпространение на болестта, като поясни, че вирусът не се предава директно от човек на човек чрез социален контакт. Пренасянето става възможно единствено в ситуации, при които местен комар ухапе заразен индивид и впоследствие предаде заразата на друг човек.
Епидемиологичната обстановка на Балканите показва наличие на вируса и в други държави от региона. В началото на годината случай на чикунгуня беше установен и в България.
Както и при румънския казус, инфекцията у нас бе регистрирана при пациент, завърнал се от чужбина.