Пеевски сезира ВСС за освобождаването на обвиняем за смъртоносна катастрофа

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски е сезирал Инспектората на ВСС заради, по думите му, снизходително отношение на Окръжен съд – Плевен към пореден случай на смърт на пътя.

- Реклама -

В позиция до медиите Пеевски заявява, че обществото е силно възмутено от решението на съда да пусне на свобода Димитър Димитров с мярка за неотклонение парична гаранция от 8000 евро. По думите му в сряда сутринта Димитров е причинил тежка катастрофа с тир, при която е загинал анестезиологът Цветан Костадинов.

Пеевски посочва, че прокуратурата е настоявала обвиняемият да остане в ареста, тъй като съществува риск да се укрие или да извърши ново престъпление. Той цитира мотивите, изложени в съдебната зала от заместник-окръжния прокурор на Плевен, според които Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последното наказание е от този месец, а шофьорската му книжка е била отнемана заради употреба на алкохол.

Според Пеевски Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе обществения гняв на хората, загубили близки във „войната по пътищата“, както и необходимостта от справедливост.

„В отговор на тази крещяща несправедливост ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение“, заявява още Делян Пеевски.