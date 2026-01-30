НА ЖИВО
          Пеевски сезира ВСС за освобождаването на обвиняем за смъртоносна катастрофа

          Делян Пеевски е сезирал Инспектората на ВСС заради, по думите му, снизходително отношение на Окръжен съд – Плевен към пореден случай на смърт на пътя

          Десислава Димитрова
          Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски е сезирал Инспектората на ВСС заради, по думите му, снизходително отношение на Окръжен съд – Плевен към пореден случай на смърт на пътя.

          В позиция до медиите Пеевски заявява, че обществото е силно възмутено от решението на съда да пусне на свобода Димитър Димитров с мярка за неотклонение парична гаранция от 8000 евро. По думите му в сряда сутринта Димитров е причинил тежка катастрофа с тир, при която е загинал анестезиологът Цветан Костадинов.

          Пуснаха под гаранция от 8000 евро шофьора, обвинен за смъртта на лекар край Телиш Пуснаха под гаранция от 8000 евро шофьора, обвинен за смъртта на лекар край Телиш

          Пеевски посочва, че прокуратурата е настоявала обвиняемият да остане в ареста, тъй като съществува риск да се укрие или да извърши ново престъпление. Той цитира мотивите, изложени в съдебната зала от заместник-окръжния прокурор на Плевен, според които Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последното наказание е от този месец, а шофьорската му книжка е била отнемана заради употреба на алкохол.

          Според Пеевски Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе обществения гняв на хората, загубили близки във „войната по пътищата“, както и необходимостта от справедливост.

          Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

          „В отговор на тази крещяща несправедливост ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение“, заявява още Делян Пеевски.

