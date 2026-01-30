НА ЖИВО
          Спорт

          Переа: Не се поколебах да кажа „да“ на Левски

          Новият нападател на "сините" с първи ден на "Георги Аспарухов"

          30 януари 2026 | 23:41 80
          Левски показа как е преминал първият ден на Хуан Переа като футболист на „сините“. Самият колумбиец каза, че се чувства страхотно след посрещането си, а когато е получил офертата, не се е поколебал да каже „да“.

          „Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно!“

          „Когато получих офертата, не се поколебах да кажа „да“. Нямах друга опция, освен да кажа „да“, продължи той.

          За задаващия се въпрос за Суперкупата таранът заяви: „Надявам се отборът да победи. Заслужава го! Ако имам възможност да бъда там, ще е добре. Ако ли не – ще подкрепя отбора“.

          „Първо искам да благодаря за всички съобщения, които получих тези дни. Ще дам най-доброто от себе си и оттам ще дойдат резултатите“.

          За номер 9, който взе в Левски: „Не го знаех, докато този следобед не ми разказаха историята на номер 9 и ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин“.

          „Чувствах се като вкъщи и когато получих оферта да дойда в България, приех предизвикателството и съм тук. Да продължават да подкрепят отбора. Знам, че фенската маса е голяма. Що се отнася до мен, дойдох да играя, да давам най-доброто от себе си и се надявам да зарадвам всички“.

