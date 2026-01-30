НА ЖИВО
          Война

          Полша създава собствена „стена срещу дронове“ срещу Русия за 4,3 милиарда долара

          30 януари 2026 | 14:28
          Иван Христов
          Полша ще започне да изгражда собствена система за борба с дронове, като членката на НАТО се надява така да защити въздушното си пространство от заплахи от Русия, пише Bloomberg.

          Варшава иска да запълни пропуските в системата си за противовъздушна отбрана след инцидент през септември, когато НАТО вдигна изтребители, за да прехване повече от 20 дрона, преминали на територията на Полша по време на руски въздушен удар в Украйна, принуждавайки Алианса да използва скъпи ракети срещу евтини безпилотни летателни апарати.

          На 30 януари Агенцията по въоръженията възложи договор на държавната компания Polska Grupa Zbrojeniowa SA и норвежката Kongsberg Defence & Aerospace за изграждането на „стена срещу дронове“ на стойност приблизително 15 милиарда злоти (4,3 милиарда долара). Така наречената „стена срещу дронове“, която трябва да бъде завършена в рамките на две години, ще се основава на многопластова мрежа от радари, заглушители, картечници и малки ракети.

           „Няма друг пример за такава интегрирана, интелигентна система за отбрана срещу дронове в Европа“, заяви премиерът Доналд Туск на пресконференция близо до Варшава.

          Според премиера новата система ще бъде частично финансирана от програмата за отбранителни заеми SAFE на Европейския съюз. Приблизително 44 милиарда евро (52 милиарда долара) от средствата SAFE са отпуснати на Полша, което я прави най-големият бенефициент на този финансов инструмент от 150 милиарда евро.

          Kongsberg, която планира да разшири производствения си капацитет в Полша, за да поеме производството на по-големи обеми отбранителни системи, обяви в официално изявление, че нейният дял от договора е приблизително 16 милиарда норвежки крони (1,7 милиарда долара).

          По-рано заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви, че Полша планира да започне изграждането на национална система за борба с дронове в рамките на няколко месеца, без да чака инициативата на Европейския съюз за „стена от дронове“.

