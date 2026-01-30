НА ЖИВО! Последната среща на президента Йотова. Какво е решението на Къдрева?

Последната среща на президента в рамките на процедурата по избор на служебен министър-председател днес бе със Силвия Къдрева, заместник-председател на Сметната палата.

- Реклама -

С тази среща се затваря кръгът от консултации с ръководството на институцията и с кандидатите за служебен премиер.

Очаква се президентът Йотова да вземе решение относно кандидатурата на служебния министър-председател и да подпише указ по назначаването.

От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще са предсрочните избори. Президентът ги насрочва до 2 месеца след назначаването на служебен кабинет.