Повече от половината американци са разочаровани от действията на Тръмп, има спад на рейтинга му и сред републиканците

Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп продължава да намалява: повече от една трета от американците казват, че не одобряват представянето му на поста, според ново проучване на Pew Research Center.

- Реклама -

Според проучването рейтингът на одобрение на Тръмп е спаднал с 3 процентни пункта от миналата есен, като сега е 37%. Подкрепата за президента сред републиканците остава висока – 73%, въпреки че тази цифра е леко намаляла спрямо проучване, проведено миналия септември.

В същото време 25% от републиканците и 94% от демократите казват, че не одобряват представянето на Тръмп като президент. Само 5% от демократите казват, че одобряват представянето му.

Половината от анкетираните американци казват, че представянето на администрацията, откакто Тръмп се завърна на власт миналата година, е по-лошо от очакваното. За сравнение, 21% от анкетираните казват, че е по-добро от очакваното, а приблизително един на всеки четирима казва, че политиките на администрацията като цяло са отговорили на очакванията им.

Делът на американците, които подкрепят всички или повечето от политиките на Тръмп, също е намалял: 27% сега, в сравнение с 35% миналата година, след завръщането му в Белия дом. Изследователите отбелязват, че тази тенденция до голяма степен се дължи на намаляващата подкрепа сред републиканците.

Много от анкетираните изразиха липса на доверие в Тръмп в редица измерения, особено в неговите лидерски качества и неговата психическа и физическа годност.

Доверието в способността на Тръмп да отстоява демократичните ценности на САЩ, да избира компетентни съветници и да действа етично като президент също е намаляло в сравнение с миналата година.

Спадът на доверието сред републиканците доведе до спад на общото доверие в етичните действия на Тръмп с 8 процентни пункта в сравнение с февруари 2025 г. Тогава повече от половината републиканци – 55% – заявиха, че са „изключително“ или „много“ уверени, че Тръмп ще действа етично в началото на втория си мандат. Сега само 42% казват, че са.

Като цяло доверието в почтеността на Тръмп като президент вече беше сравнително ниско миналия февруари, на 29%, но оттогава е спаднало с още 8 процентни пункта.

Рейтингът на одобрение на Тръмп, особено сред независимите избиратели, намалява значително през последните седмици на фона на широко разпространените критики към действията на администрацията му по отношение на имиграционната политика и правата на човека.

Проучването също така установи силна подкрепа сред демократите за активна съпротива на политиките на Тръмп от лидерите им в Конгреса. 82% от анкетираните заявиха, че лидерите на демократите трябва да се противопоставят на президента, дори това да затруднява решаването на „критично важни въпроси“.