НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)
          НачалоСвятПолитика

          Премиерът на Гренландия алармира за руска заплаха и настоява за гаранции за сигурност

          30 януари 2026 | 21:36 580
          Снимка: pixabay.com
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен изрази сериозна загриженост относно стабилността на региона, предупреждавайки, че местното население е силно обезпокоено. По време на ключова среща във Франция той посочи като основна причина за тревогата „настоящите действия на Русия“ и призова за незабавни действия за защита на острова.

          - Реклама -

          Дискусията се проведе в престижния университет Sciences Po в Париж, където Нилсен разговаря с датския министър-председател Мете Фредериксен. Основен акцент в разговорите бе необходимостта от засилване на мерките за защита, като гренландският лидер настоя за ясни и категорични гаранции за тяхното ефективно прилагане.

          Според Нилсен, властите в Гренландия усещат засилващ се външен натиск. Той подчерта, че част от жителите на острова изпитват реален страх от Русия, което води до натрупване на вътрешно напрежение и изправя управлението пред сериозни политически предизвикателства. Правителството се намира в сложна ситуация, в която трябва да балансира между успокояването на обществените опасения и твърдата защита на суверенитета на територията.

          Стратегическото значение на Гренландия поставя темата за нейната сигурност и във фокуса на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп нееднократно е коментирал ситуацията около острова, обвързвайки интересите на Вашингтон с потенциалните рискове, идващи от Русия и Китай. За САЩ Арктика е регион с ключово геополитическо значение, а географската позиция на Гренландия я прави център на засилено международно внимание.

          В отговор на тези опасения, Москва и Пекин категорично отричат наличието на агресивни намерения. И двете страни отхвърлят обвиненията, че търсят контрол над Гренландия или че засилват военното си присъствие с цел заплаха.

          Мненията в Европа обаче остават разнопосочни. Бивши и настоящи европейски служители изразиха съмнения относно неотложността на проблема, отбелязвайки, че към момента липсват потвърдени данни за реална заплаха. Това разминаване в оценките поставя под въпрос мащаба на страховете, но не намалява чувствителността на темата, която продължава да преплита страховете на малките народи с интересите на големите световни сили.

          Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен изрази сериозна загриженост относно стабилността на региона, предупреждавайки, че местното население е силно обезпокоено. По време на ключова среща във Франция той посочи като основна причина за тревогата „настоящите действия на Русия“ и призова за незабавни действия за защита на острова.

          - Реклама -

          Дискусията се проведе в престижния университет Sciences Po в Париж, където Нилсен разговаря с датския министър-председател Мете Фредериксен. Основен акцент в разговорите бе необходимостта от засилване на мерките за защита, като гренландският лидер настоя за ясни и категорични гаранции за тяхното ефективно прилагане.

          Според Нилсен, властите в Гренландия усещат засилващ се външен натиск. Той подчерта, че част от жителите на острова изпитват реален страх от Русия, което води до натрупване на вътрешно напрежение и изправя управлението пред сериозни политически предизвикателства. Правителството се намира в сложна ситуация, в която трябва да балансира между успокояването на обществените опасения и твърдата защита на суверенитета на територията.

          Стратегическото значение на Гренландия поставя темата за нейната сигурност и във фокуса на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп нееднократно е коментирал ситуацията около острова, обвързвайки интересите на Вашингтон с потенциалните рискове, идващи от Русия и Китай. За САЩ Арктика е регион с ключово геополитическо значение, а географската позиция на Гренландия я прави център на засилено международно внимание.

          В отговор на тези опасения, Москва и Пекин категорично отричат наличието на агресивни намерения. И двете страни отхвърлят обвиненията, че търсят контрол над Гренландия или че засилват военното си присъствие с цел заплаха.

          Мненията в Европа обаче остават разнопосочни. Бивши и настоящи европейски служители изразиха съмнения относно неотложността на проблема, отбелязвайки, че към момента липсват потвърдени данни за реална заплаха. Това разминаване в оценките поставя под въпрос мащаба на страховете, но не намалява чувствителността на темата, която продължава да преплита страховете на малките народи с интересите на големите световни сили.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев: Гренландия е датска, а премиерът подписа документ без съгласуване

          Телевизия Евроком -
          Президентът Румен Радев отправи остра критика към начина, по който се взимат външнополитически решения в България, акцентирайки върху липсата на институционална координация. В разговор...
          Политика

          Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари след намесата на Тръмп

          Владимир Висоцки -
          Русия преустановява въздушните атаки срещу Киев до 1 февруари, след като прие искането на американския президент Доналд Тръмп. Временното затишие идва на фона на...
          Политика

          Тръмп: Приближаваме се до споразумение за Русия и Украйна, САЩ изпращат армада към Иран

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп направи ключови изявления относно външната политика на страната, засягащи два от най-горещите геополитически казуси в момента. По време...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions