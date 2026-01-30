Проф. Искра Баева: Поправката, довела до домовата книга, трябва да бъде отменена

„Поправката в Конституцията, довела до домовата книга, трябва да бъде отменена. Причината е, че основното нещо за служебния министър-председател е той да е независим.“

Това каза професор Искра Баева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Професор Баева коментира и политическата ситуация в света. По думите й Европейският съюз не е подготвен за такъв тип президент, какъвто е Доналд Тръмп.