НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Искра Баева: Поправката, довела до домовата книга, трябва да бъде отменена

          30 януари 2026 | 17:24 1070
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Поправката в Конституцията, довела до домовата книга, трябва да бъде отменена. Причината е, че основното нещо за служебния министър-председател е той да е независим.“

          Това каза професор Искра Баева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Професор Баева коментира и политическата ситуация в света. По думите й Европейският съюз не е подготвен за такъв тип президент, какъвто е Доналд Тръмп.

          „Почти всички европейски политици работеха срещу преизбирането на Доналд Тръмп за втори мандат. Те се намесваха и в предизборната кампания с изявления и по всякакъв начин подкрепяха кандидата на Демократическата партия“, каза още гостенката.

          „Поправката в Конституцията, довела до домовата книга, трябва да бъде отменена. Причината е, че основното нещо за служебния министър-председател е той да е независим.“

          Това каза професор Искра Баева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Професор Баева коментира и политическата ситуация в света. По думите й Европейският съюз не е подготвен за такъв тип президент, какъвто е Доналд Тръмп.

          „Почти всички европейски политици работеха срещу преизбирането на Доналд Тръмп за втори мандат. Те се намесваха и в предизборната кампания с изявления и по всякакъв начин подкрепяха кандидата на Демократическата партия“, каза още гостенката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Очакване: Румен Радев представя политическата си платформа за изборите

          Росица Николаева -
          Президентът Румен Радев (2017 - 2026) ще даде първото си интервю след напускането на поста в предаването "Панорама" с Бойко Василев по обществената телевизия...
          Политика

          Атанас Атанасов: Промяната в БСП е наложителна и необратима

          Златина Петкова -
          "Ясно е, че трябва радикална промяна в БСП. Това стана ясно на заседанието на нашия Национален съвет, което се проведе на 10-и януари. Там...
          България

          Отложете пътуванията! Идва средиземноморски циклон с полярни температури

          Екип Евроком -
          Ситуацията с времете се усложнява
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions